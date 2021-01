Merz, Röttgen oder Laschet : Die CDU auf einer Fahrt ins Ungewisse

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Wieder wird er in einer Messehalle stehen, dieses Mal nicht in Hamburg, sondern in Berlin. Nicht die Scheinwerfer oder das Mikro werden das Problem sein, sondern das fehlende Publikum. Die Pandemie zwingt die Delegierten in ihre Wohnzimmer und Büros. Nur die oberste CDU-Führung, die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär Paul Ziemiak mit einer Handvoll Führungsleuten werden mit Merz in der Halle sein.

Ein Parteitag wie keiner zuvor

Und natürlich die beiden Männer, die sich ihm in den Weg stellen, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Nicht die üblichen Besuchergruppen, die sonst auf den Tribünen der riesigen Parteitagshallen sitzen und jubeln oder pfeifen. Je nach Redner. Keine Journalisten, die nach einem kurzen Gespräch auf dem Gang der Parteitagshalle vor dem alles entscheidenden Auftritt noch schnell ein Interview führen, dessen Inhalt der eigenen Sache helfen soll oder der des Gegners schaden.

Am Vorabend wird es nicht wie sonst Präsenztreffen der drei Bewerber oder ihrer Unterstützer mit den Delegierten der einzelnen Landesverbände geben. Gelegenheiten, bei denen man bei einem Glas Rotwein noch Absprachen trifft, um Unterstützung bittet, Posten verspricht, wenn Stimmen organisiert würden. Unvergessen die Berichte, wie Kramp-Karrenbauer in Hamburg „am Rande der Tanzfläche“ Paul Ziemiak, eigentlich im Lager ihres Gegners, überzeugt haben soll, ihr Generalsekretär zu werden. Jetzt: keine Tanzfläche, nirgends. All die über Jahrzehnte eingeübten Formen der Mehrheitsbeschaffung fallen weg. Am Samstag steht eine Fahrt ins Ungewisse an.