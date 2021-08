Aktualisiert am

Laschet will bei Wahlsieg Planungsverfahren beschleunigen

F.A.S. exklusiv : Laschet will bei Wahlsieg Planungsverfahren beschleunigen

Armin Laschet beim Interview mit der F.A.S. in Aachen. Bild: Frank Röth

Sollte er Kanzler werden, will Armin Laschet schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland zur Chefsache machen. Binnen 100 Tagen will der Kandidat der Union ein „Planungsbeschleunigungs-Paket“ vorlegen – und das Verbandsklagerecht beschränken.