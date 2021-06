Laschet und die WerteUnion : Besser nicht zu viel versprechen

Dass Armin Laschet in der Lage ist, im politischen Kampf die Nerven zu behalten, ist spätestens aufgefallen, als der CDU-Vorsitzende sich im Kampf um die Kanzlerkandidatur gegen CSU-Chef Markus Söder durchgesetzt hat, obwohl dieser so viel bessere Beliebtheitswerte vorweisen konnte. Laschet hat sich nicht drängen lassen und am Ende obsiegt. Unter Politikern, die sich lange im Amt behauptet haben, ist das ein bewährtes Vorgehen. Aussitzen wird das bisweilen genannt. Aber wenn das eigene Ziel damit erreicht wird, ist das Aussitzen nicht die schlechteste Methode, sofern man nicht die Kontrolle verliert.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Im Umgang mit der WerteUnion, einem kleinen Verein, der sich als konservativer Teil der CDU aufführt, aber organisatorisch nicht zu ihr gehört, sondern nur viele Mitglieder mit einem CDU-Parteibuch hat, scheint Laschet auf dieselbe Strategie zu setzen. Im Moment sieht es so aus, als könnte er damit erfolgreich sein. Das ist nicht unwichtig, denn der Umgang mit der WerteUnion steht letztlich dafür, wie die CDU und ihr Vorsitzender sich und die Partei nach rechts abgrenzen.