Carsten Schneider im Interview : „Die Naivität war doch im Osten wie im Westen groß“

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider gesteht Fehler in der Russland-Politik ein. Aber er findet es richtig, weiter Kontakte zur russischen Zivilgesellschaft zu suchen.

Carsten Schneider (SPD), der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, in seinem Büro im Kanzleramt. Bild: Andreas Pein

Herr Staatsminister, hat der Krieg das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschen verändert?

Der Blick auf Putin und die russische Regierung hat sich durch den Krieg in Ost und West deutlich verändert und angenähert.

Das heißt, der ostdeutsche Blick nähert sich in dieser Frage dem westdeutschen an?

Der Blick ist jetzt insgesamt realistischer. Das ostdeutsche Interesse an Russland und auch das persönliche Verständnis speist sich ja aus sehr verschiedenen Quellen. Da ist die Kultur, die Literatur, die Sprache, die in der Schule gelernt werden musste, und da sind die vielen Leute, die an der Trasse waren …