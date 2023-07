Wie weit ist Friedrich Merz gekommen, seit er Parteivorsitzender ist? Das ist die Frage, die sich an die Auswechslung des Generalsekretärs in der CDU-Zentrale knüpft. Mario Czaja wurde von Merz nominiert, weil er füllen müsste, was ihm als frischgebackenem CDU-Vorsitzenden fehlte. Für Czaja sprachen drei Stichworte: Ostberlin, sozialpolitische Agenda, Bezwinger der Linkspartei. Nur eines fehlte ihm für den Posten, die Haudraufmentalität. Dennoch war es dreifach wertvoll, was Czaja mitbrachte, zumal Merz keine der drei Vorzüge vorweisen konnte. Merz musste erst einmal zusehen, dem eigenen Ruf gerecht zu werden. Der gründete sich auf ganz andere Stichworte: Wirtschaft, wertkonservativ, klare Kante, nie wieder Merkel.

Was fällt einem zu Carsten Linnemann ein? Wirtschaft, wertkonservativ, klare Kante, nie wieder Merkel. Linnemann wurde aber sicher nicht deshalb berufen, weil Merz so selbstverliebt wäre, dass er nur mit einem Doppelgänger zurechtkäme. Linnemanns Name ist mit Botschaften verbunden, die weit besser zur Oppositionsrolle der CDU passen als die ausgleichende Art Mario Czajas. Die stand zuletzt für eine Partei, die nicht Fisch und nicht Fleisch ist.

Damit ist die CDU in eine unmögliche Situation getrudelt. Die Ampelkoalition streitet, stümpert und stochert vor sich hin, doch die CDU-Opposition konnte daraus nicht viel Honig saugen. Das gelingt der AfD besser, vor allem im Osten. Woran liegt es? Die CDU hat im Bund ganz offensichtlich, obwohl Merz das ganze Gegenteil versprochen hatte, zu wenig Profil gewonnen. In den meisten Ländern aber, wo sie den Ministerpräsidenten stellt, ist sie stark.

Die Autorität des Vorsitzenden bröckelte

Diese Unwucht nagt an der Autorität des Vorsitzenden. Zwar ist die Situation nicht neu. In Oppositionszeiten wirken die Landesfürsten immer stärker, als sie sind, und das kosten sie aus. Für Merz stellt sich aber eine doppelte Herausforderung. Die mächtigsten CDU-Regierungschefs, Wüst, Günther und Rhein, regieren ausgerechnet mit der Partei, die er zum „Hauptgegner in der Ampel“ auserkoren hat, den Grünen. Die Dünnhäutigkeit, mit der Merz auf eine relativ harmlose Kursbestimmung Hendrik Wüsts reagierte, zeigte die ganze Nervosität des Vorsitzenden.

Aber wie, gegen wen soll er denn nun Profil gewinnen? Merz versuchte es erst gegen Olaf Scholz. Das reicht aber nicht, wenn es in die Niederungen der Fachebenen geht. Gegen die SPD? Das falsche Ziel, denn die SPD als Partei gibt in der Regierung nicht den Ton an. Gegen die FDP, die Opposition in der Regierung? Die beiden Parteien liefern sich seit Monaten ein Hassliebe-Duell, obgleich doch klar ist, dass Merz allenfalls der CSU noch nähersteht. Die Linke? Im Westen eine lächerliche Frage, im Osten nicht unbedingt Sache des Bundesvorsitzenden.

Gegen die AfD? Eine Selbstverständlichkeit, wenn es um die Teile rechts der Mitte geht, die der CDU unter Angela Merkel verloren gegangen sind und darauf warten, wieder eine bürgerliche Partei als politische Heimat begreifen zu können.

Bleiben die Grünen. Die Merkelianer und schwarz-grünen Ministerpräsidenten haben gut reden, wenn sie vor Populismus warnen und stattdessen den Brückenbau empfehlen. Wenn sie ehrlich sind, dient ihre Brücke zu den Grünen allein dazu, das sichere Regierungsufer zu erreichen. Inhalte stehen an zweiter oder dritter Stelle. Das kann für Merz nicht die Richtschnur sein. Die Wirtschafts- und Energiepolitik ist neben der Sicherheitspolitik derzeit das Feld, auf dem sich Wahlen entscheiden; die Migrationspolitik nicht zu vergessen, die für das Stimmungsbild weit wichtiger ist, mehr noch als 2015, als es die etablierten Parteien wahrhaben wollen. In allen diesen Politikfeldern nimmt Merz für die CDU in Anspruch, die besseren Konzepte als die Grünen zu haben, bessere als die SPD und Linkspartei ohnehin. Der linkspopulistische Aufschrei aus den rot-grünen Reihen, er rufe nun zum „Kulturkampf“ auf, zeigt, dass er damit goldrichtig liegt.

Linnemann ist nicht nur deshalb die richtige Wahl. Merz macht damit auch allen Widersachern klar, dass er am Anspruch festhält, Kanzlerkandidat werden zu wollen. Linnemann selbst brachte ihn aus heiterem Himmel im Mai in Stellung. Das soll Markus Söder schwer geärgert haben und brachte Hendrik Wüst, wie man nun sehen konnte, in Zugzwang. Auf Czaja konnte sich Merz in der Sache nicht verlassen, weil er dem Dreieck Wüst-Günther-Rhein näherstand als seinem Chef. Auch deshalb ist diese Personalie fast noch wichtiger für das CDU/CSU-Gefüge als die Programmdiskussion, die Linnemann leitet.

Merz wird dieser Schritt wieder einmal als „Rechtsruck“ ausgelegt werden. Wenn „rechts“ in Deutschland mittlerweile bedeutet, besser wirtschaften zu wollen, um überbordende Soziallasten, die industrielle Klimarevolution und die Bundeswehr bezahlen zu können, dann war dieser Ruck längst überfällig.