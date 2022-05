Debatte um Suchtmittel : Cannabis erlauben oder Alkohol verbieten?

Geht es um Cannabis, reden viele vom Alkohol. Das sind meist die, die Cannabis legalisieren wollen.

Cannabis und Alkohol sind Drogen, aber sie sind unterschiedlich gefährlich. An den unmittelbaren Folgen des Alkoholkonsums sterben in Deutschland jährlich mehr als 60.000 Menschen, an den Folgen des Cannabiskonsums kein einziger. Während ein Alkoholiker für einen Entzug in die Klinik gehen sollte, weil es zu lebensbedrohlichen Krampfanfällen kommen kann, kann ein Kiffer seine Sucht risikolos zu Hause auf dem Sofa bekämpfen. Und doch ist Alkohol der Mittelpunkt aller Weihnachtsmärkte, posieren Politiker lachend und schunkelnd mit Bierhumpen, gilt es als Zeichen der Bildung, gute Weine zu kennen und über sie etwas sagen zu können. Cannabis in der Hosentasche dabeizuhaben kann dagegen Geld oder die Freiheit kosten.

Bei Alkohol und Cannabis läuft also etwas auseinander, und selbst die Drogenbeauftragten der Bundesregierung kriegen es nicht wirklich zusammen. Marlene Mortler antwortete einmal auf die Frage, warum Alkohol erlaubt, Cannabis aber verboten sei: „Weil Cannabis eine illegale Droge ist.“ Das hat ihr Hohn und Spott eingebracht. Aber ihre Antwort ergab irgendwie auch Sinn: Es gibt keinen guten Grund dafür, dass die stärker süchtig machende Droge legal ist, die schwächere aber verboten. So bleibt nur: Cannabis ist verboten, weil es verboten ist, Alkohol ist erlaubt, weil es erlaubt ist.

Immer wieder Brokkoli

Mortlers Vorgängerin, Mechthild Dyckmans, hatte argumentiert, Alkohol gehöre eben „zu unserer Kultur dazu“. Und Mortlers Nachfolgerin, Daniela Ludwig, wurde mit einem Satz über Cannabis und Alkohol geradezu berühmt. Gefragt auf einer Pressekonferenz, ob auch sie Alkohol für gefährlicher als Cannabis halte, antwortete sie, sichtlich angefasst: „Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay?“ Das führte zu einem Shitstorm. Es gibt im Netz mittlerweile unzählige Memes von Ludwig mit Brokkoli, die „Partei“ machte Wahlkampf mit „Brokkolize it!“, die Linke stellte eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis, darunter die Frage: „Wieso ist Cannabis kein Brokkoli?“ Und Anfang Mai twitterte Christian Lindner: „Eine Frage, die mir viele immer wieder stellen: ‚Wann Bubatz legal?‘ Ich würde sagen: Bald.“ Und dahinter setzte er ein Brokkoli-Emoji.

Aber Ludwigs Antwort ergab natürlich auch Sinn. Dass Alkohol gefährlich ist, heißt nicht, dass Cannabis ungefährlich ist. Besonders für Jugendliche und junge Erwachsene ist die Droge gefährlich. Denn sie werden leichter süchtig, und die Droge wirkt besonders an einem Ort, der bei ihnen noch nicht komplett entwickelt ist: im Gehirn. Die Capris-Studie der Bundesregierung hat das Potenzial und das Risiko von Cannabis vor ein paar Jahren zusammengefasst. Die Forscher schreiben, dass Kiffen das Risiko für körperliche und vor allem für psychische Störungen erhöht. Wird regelmäßig, häufig und in jungem Alter geraucht, kann dies das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und Denkleistung verschlechtern.