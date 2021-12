Koalitionsvertrag : Kinder- und Jugendmediziner kritisieren Cannabis-Legalisierung

Blütenträume: Cannabispflanzen in einem Gewächshaus in Richmond (Va.) Bild: AP

Die Pläne der Bundesregierung für eine teilweise Legalisierung des Erwerbs und Gebrauchs von Cannabis stoßen auf den einhelligen Widerstand der Mediziner, Psychiater und Psychotherapeuten, denen das gesundheitliche Wohl von Kindern und Jugendlichen anvertraut ist. In einer Stellungnahme, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, warnen die jeweiligen Fachgesellschaften und Berufsverbände vor einer Entwicklung wie in den Vereinigten Staaten und Kanada. Wie dort werde dies auch in Deutschland letztlich zu Lasten der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gehen, so der Tenor der Stellungnahme, die um den Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen im Kindes- und Jugendalter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Rainer Thomasius, den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirates für Familienfragen beim Bundesfamilienministerium und Ärztlichen Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm, Jörg Fegert, und seinen Rostocker Kollegen Michael Kölch herum entstanden ist.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart".

Dem Plan der Ampelkoalition, die Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken zu ermöglichen, halten die Wissenschaftler die Erkenntnis entgegen: „Alle Vorsätze, die Legalisierung mit einem bestmöglichen Jugendschutz zu verbinden, haben sich in vielen Legalisierungsländern als Illusion erwiesen“. Suchtprävention, so die Wissenschaftler, habe in der Vergangenheit erwünschte Effekte gezeigt, wenn sie mit einer strikten Reduzierung des Angebots einhergegangen sei. Den Markt suchterzeugender Substanzen zu erweitern und auf eine schadensbegrenzende Beeinflussung von Gefährdeten und Konsumierenden durch Verhaltensprävention zu setzen habe sich demgegenüber als „kaum wirksam“ herausgestellt.

Verkehrsunfälle und Suizide unter Cannabiseinfluss

Im Einzelnen heißt es, dass die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene dazu geführt habe, dass die Risikowahrnehmung in Bezug auf die gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums insbesondere bei den Minderjährigen abgenommen habe. In manchen amerikanischen Bundesstaaten, in denen der Erwerb von Cannabis legal sei, lägen die Konsumquoten in der Bevölkerung um 20 bis 40 Prozent höher als im Durchschnitt der Bundesstaaten. Zugleich würden Cannabisprodukte, die von Erwachsenen legal erworben werden, trotz Verbots an Jugendliche weitergereicht.

Die Folgen für die medizinische Versorgung von Cannabisgebrauchern aller Altersgruppen sind nach Auswertung der entsprechenden Daten alarmierend. Im Bundesstaat Colorado haben sich die Rate der cannabisbedingten Vergiftungsfälle und cannabisbezogenen Krankenhausaufnahmen seit der Legalisierung im Jahr mehr als verdoppelt. Die Vergiftungszentralen verzeichneten bei cannabisbezogenen Notrufen die größten Zuwächse in den Altersgruppen 0 bis 8 Jahre und 9 bis 17 Jahre. Verdoppelt habe sich auch der der tödlichen Verkehrsunfälle und der Anteil der Suizide sowie unter Beteiligung von Cannabis. Mit 51 Prozent am höchsten, so die Wissenschaftler unter Berufung auf amerikanische Studien, sei der Anteil der Suizidenten, die unter dem Einfluss von Cannabis handelten, in der Altersgruppe der Zehn- bis Siebzehnjährigen.

Für Augenwischerei halten die Mediziner und Psychologen die Annahme, eine teilweise Legalisierung von Cannabis werde dazu führen, dass der Schwarzmarkt zusammenbreche. Gebraucher verschafften sich Cannabisprodukte auch weiterhin über illegale Quellen. Dies gelte vor allem für jüngere Konsumenten, da Haschisch, Haschischöl und Marihuana auf dem Schwarzmarkt oft billiger seien als die legalen, hoch besteuerten Produkte.

Die Wissenschaftler halten die Pläne der Bundesregierung des Weiteren auch deswegen für unverantwortlich, weil die Legalisierung die gesundheitlichen Gefahren, die negativen Folgen und die schädlichen Langzeiteffekte des Cannabiskonsums auf die altersgerechte physische und psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen verharmlose. Dabei dokumentiere eine Studie des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), dass das Risiko, eine Cannabisabhängigkeit zu entwickeln, um so höher sei, je früher Kinder und Jugendliche mit dem Rauschgift in Kontakt kämen. Über alle Altersgruppen hinweg würden neun Prozent aller Gebraucher abhängig. Diese Rate betrage 17 Prozent, wenn der Cannabiskonsum schon in der Adoleszenz beginne. Sie steigt auf bis zu 50 Prozent, wenn Cannabinoide während der Adoleszenz täglich konsumiert würden.