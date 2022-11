Cannabis-Legalisierung : Immense Folgen für die Volksgesundheit

Ein Eckpunktepapier des Kabinetts ist kein Gesetzentwurf. Es fehlen die Beschreibung der Probleme, der Lösungsweg in Gestalt detaillierter Regelungen, die Erörterung der zu verwerfenden Alternativen, die Darstellung des Erfüllungsaufwands und die Bezifferung mutmaßlicher Kosten. Der für Gesundheit zuständige Minister Karl Lauterbach hatte es also leicht, als er die Segnungen der von der Ampelkoalition geplanten kontrollierten Abgabe von Cannabis „zu Genusszwecken“ in den rosigsten Eckpunkten ausmalte. Wären erst einmal die europa- und völkerrechtlichen Hindernisse überwunden, dann, so wollte der Sozialdemokrat verstanden werden, könnten Millionen erwachsener Bürger hierzulande endlich ihrem Rauschbedürfnis frönen, ohne mit dem Strafrecht in Konflikt zu geraten.

Gleichzeitig wäre der Nutzen auch für Staat und Gesellschaft erheblich. So führe der Aufbau eines staatlich regulierten Marktes nicht nur zu mehr Sicherheit und damit mehr Gesundheitsschutz. Zugleich entfielen die Aufwendungen des Staates für die Durchsetzung eines Verbotes, dessen Akzeptanz auch im internationalen Vergleich immer weiter abnimmt. Der leidige Schwarzmarkt würde dank der staatlichen „Abgabe“ von Cannabisprodukten in Apotheken und anderen lizenzierten Verkaufsstellen eingedämmt.

Drogenfreie Gesellschaften wird es niemals geben

Hat Lauterbach nicht recht? Drogenfreie Gesellschaften, so viel ist sicher, hat es nie gegeben und wird es niemals geben. Bis zu welchem Grad darf der Staat also die Freiheit seiner Bürger einschränken, und sei es die, sich selbst zu schädigen? Und ist der „Drogenkrieg“ nicht auf ganzer Linie gescheitert? Angebot und Nachfrage nach psychoaktiven Substanzen sind in den vergangenen Jahrzehnten weltweit immer weiter gestiegen. Die Bundesrepublik bildet da keine Ausnahme.

Warum also sollten Polizisten, Staatsanwälte und Richter in Deutschland sich noch länger mit Handels- oder konsumnahen Delikten in mittlerer sechsstelliger Höhe im Jahr herumplagen müssen, wenn doch das Rechtssystem massiv entlastet werden könnte, ohne dass die Sicherheit der Bürger darunter litte? Wenn nicht die organisierte Kriminalität, sondern der Fiskus von dem Rauschbedürfnis von Millionen Bürgern profitierte, dann stünde sogar mehr Geld für Aufklärungs- und Präventionskampagnen zur Verfügung.

Mehr Konsum bedeutet mehr psychische Störungen

Wofür man diese Kampagnen in der Cannabiswelt der Ampel noch braucht, erschließt sich aus Eckpunkten des Bundeskabinetts allerdings nur zwischen den Zeilen. Tatsächlich ist die Logik Lauterbachs nur so lange einleuchtend, wie alle Zielkon­flikte des Gesellschaftsexperiments namens Genusscannabis ausgeblendet werden.

Um nur einige Beispiele für das Ausmaß solcher „trade-offs“ anzuführen: In amerikanischen Bundesstaaten, in denen der Erwerb von Cannabis legalisiert wurde, ist der Anteil derer, die regelmäßig, gelegentlich oder selten Cannabis gebrauchen, deutlich höher als in den Staaten, in denen Haschisch, Marihuana, Cannabiskekse und andere Zubereitungen illegal sind.

Mehr Konsum steht außerdem in einem statistisch signifikanten Zusammenhang mit psychischen Störungen bis hin zu Psychosen und Schizophrenie sowie mutmaßlich mit höherer Suizidalität unter Jugendlichen. Anders gesagt: Was der Gesundheitsminister plant, wird unweigerlich negative Auswirkungen auf die Volksgesundheit haben – und das, obwohl cannabisbezogene Störungen schon jetzt das Suchthilfe- und das Gesundheitssystem von Jahr zu Jahr belasten.

Auch die Schwarzmarktproblematik ist weit komplexer als von der Bundesregierung suggeriert. Denn die geplante Straflosigkeit bezieht sich auf den Erwerb und den Gebrauch von Cannabis durch Personen ab 18 Jahren. Die Abgabe von Cannabis an Minderjährige hingegen soll künftig noch stärker strafbewehrt sein als vordem. Für Polizei und Justizsystem fallen also nicht nur Aufgaben fort, es kommen vielmehr neue hinzu.

Nachgerade naiv ist die Annahme, dass Importeure und Dealer tatenlos zusehen würden, wie der Staat ihr Geschäftsmodell zerstört. Schon heute bieten synthetische, hochpotente Cannabinoide ein Rauscherlebnis, bei dem der herkömmliche Schwarzmarktjoint nicht mitkommt – auch nicht hinsichtlich der gesundheitsschädigenden Wirkungen. Die politisch unterstützte Akzeptanz von Cannabis in der Gesellschaft wird diesen Trend noch beschleunigen. Und sollte der Staat es wirklich ernst meinen und dem transnational organisierten Verbrechen die Stirn bieten wollen: Warum legalisiert die Ampel nicht Kokain? Die Wirkungen würden bis nach Lateinamerika ausstrahlen.

Das Eckpunktepapier Lauterbachs dient einzig dazu, die Bürger ruhigzustellen, ehe ein soziales Experiment beginnt, dessen Risiken und Nebenwirkungen immens sein werden. Und die Regierung schweigt. Reden sollten nun all jene, die es besser wissen.