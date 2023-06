In der alten Backsteinindustriehalle an der Spree deutet am Wochenende in Berlin auf den ersten Blick wenig darauf hin, dass hier eine Hanfmesse stattfindet, die „Mary Jane“. Es sind nur wenige bunte Hanfblatt-Symbole zu sehen, und im Eingangsbereich riecht es nicht süßlich nach Cannabis, sondern so neutral wie auf jeder anderen Messe. Dafür wird im Außenbereich am Fluss umso mehr gekifft.

Jakob Krembzow Volontär. Folgen Ich folge

Die Legalisierung begrüßen hier alle – 25 Gramm soll schon ab dem nächsten Jahr jeder Erwachsene besitzen dürfen. Mit Cannabis legal Geld zu verdienen wird aber erst einmal nicht einfacher. Das haben sich manche Aussteller anders vorgestellt. Dementsprechend gedämpft ist die Stimmung auf der „Mary Jane“.