Die Ampelkoalition will Cannabis in Deutschland legalisieren. Neben dem Besitz einer bestimmten Menge soll auch der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen straffrei sein.

Cem Özdemir und Karl Lauterbach bei der Präsentation der Ampel-Pläne zu Cannabis in Berlin Bild: AFP

Die Bundesregierung verfolgt ihre Pläne zur Legalisierung von Cannabis weiter, aber in abgeschwächter Form. Die ursprüngliche Idee, bis zu 30 Gramm heimisch erzeugtes und kontrolliertes Rauschgift in Fachgeschäften oder auch in Apotheken für den Eigenverbrauch von Erwachsenen abzugeben, ist vorerst vom Tisch. Stattdessen sollen Konsumenten je Person drei Pflanzen für sich selbst privat anbauen dürfen. Erlaubt sind sieben Samen oder fünf Stecklinge. Der Besitz von bis zu 25 statt 30 Gramm des Hanfprodukts bleibt straffrei. Gestattet wird auch die Selbstversorgung über sogenannte Cannabis Social Clubs (CSC).

Das sind Vereine, welche die Pflanzen für ihre Mitglieder anbauen. Nur wer dem Club angehört, hat Zugriff auf den „Genusscannabis“. Diese Details teilten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit. Zuvor hatte Lauterbach die neuen Eckpunkte schon über Twitter angekündigt. „So wird es sein!“, schrieb er, „die Legalisierung von Cannabis: sie kommt doch“.

Das Eckpunktepapier sieht zwei Säulen vor. Die erste, die die begrenzte Legalisierung und die Einführung von Cannabis Social Clubs beinhaltet, soll noch im April zu einem Gesetzentwurf führen und im laufenden Jahr in Kraft treten. Die zweite Säule dient der Errichtung lokaler Modellprojekte zur Legalisierung der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zur Abgabe in lizensierten Geschäften. Das soll gesetzgeberisch nach der Sommerpause angegangen werden. Lauterbach sagte, damit kämen die Fachgeschäfte doch noch, aber eben erst nach den Regionalprojekten. Gleichzeitig wolle man sich für eine abgestimmte europäische Drogenpolitik einsetzen, damit das Verfahren europarechtlich sauber geregelt werde.

Mit dem neuen Eckpunktepapier will die Ampelregierung ihren Koalitionsbeschluss verwirklichen, auf den sich auch die beiden Minister bezogen. Das Ziel sei es, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken zu ermöglichen. Anders als in dem Vertrag vorgesehen, fehlt aber der Hinweis auf bundesweit mögliche „lizensierte Geschäfte“. Die Begründung für die Legalisierung bleibt aber dieselbe. Die Straffreiheit und Überwachung der Anbau- und Verbreitungswege sorgen nach Ansicht der Politiker dafür, dass die Qualität des Rauschmittels kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet wird. Letztlich geht es darum, den Schwarzmarkt sowie die Drogenkriminalität einzuhegen und die Verbraucher vor unsauberen, gesundheitsgefährdenden Substanzen zu schützen.

Gegner der Reform wenden ein, dass die Straffreiheit und der vereinfachte Zugriff zu einer Ausweitung des Konsums führen werden und dass sich Kinder nicht wirkungsvoll schützen ließen. Sie verweisen darauf, dass Kinder es auch schafften, sich in einem für Erwachsene offenen Markt Alkohol und Tabakprodukte zu besorgen.

Die Cannabis Social Clubs dürfen den Eckpunkten zufolge jedem ihrer Mitglieder künftig 25 Gramm auf einmal aushändigen. Im Monat sind höchstens 50 Gramm erlaubt. Genutzt werden vor allem die getrockneten Blüten der weiblichen Hanfpflanze, das sogenannte Marihuana. Aus einem Gramm davon lassen sich etwa drei Rauschgiftzigaretten drehen, die sogenannten Joints. 50 Gramm Cannabis im Monat reichen also sehr weit – und nach Befürchtung der Gegner weit über den Eigenkonsum hinaus.

Statt einer breitflächigen Freigabe findet diese also zunächst nur über Insellösungen statt. Dazu gehören auch regionale Modellprojekte unter wissenschaftlicher Begleitung. Ohnehin sieht der Koalitionsvertrag vor, das Gesetz nach vier Jahren auf seine „gesellschaftlichen Auswirkungen“ hin zu evaluieren. Geplant sind überdies „Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung“.

Kritik aus der Union

Die Überarbeitung der ursprünglichen Freigabepläne war nötig geworden, da sie offenbar in Teilen nicht im Einklang mit europäischem und internationalem Recht standen. Auch im Inland gibt es heftige Widerstände, vor allem aus der Union. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte kürzlich, er halte jede Form der Legalisierung für falsch und gefährlich und werde sie nicht mittragen. Ähnlich äußerte sich auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch hatte indes gesagt, es könne sinnvoll sein, Cannabis-Delikte von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit zurückzustufen. Er sei „persönlich“ der Ansicht, man solle sich die Rechtslage in Portugal genauer anschauen, wo Konsum und Besitz nur als Ordnungswidrigkeit verfolgt würden.

Zu den neuen Plänen twitterte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther erfreut: „Ein verspätetes Osterei liegt im Hanfnest.“ Auch die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Kristine Lütke zeigte sich erleichtert. „Endlich!“, schrieb sie. Hingegen verwies die Gesundheitspolitikerin Simone Borchardt (CDU) auf die Gefahren. Der Rauschgiftkonsum könne „erhebliche Schäden bei Kindern und Jugendlichen anrichten“.

Lauterbach galt lange als Gegner der Freigabe, änderte dann aber seine Meinung aus gesundheitspolitischen Erwägungen, wie er sagte. Seine ersten, jetzt überarbeiteten Vorschläge hatte er im Oktober vorgelegt. Sie gingen dann zur europäischen Prüfung nach Brüssel. Mitte März sagte Lauterbach, die Kommission habe ihm eine sehr gute Rückmeldung gegeben. Aber dort bestand man offenbar auf Änderungen. So teilte der SPD-Parteivorstand mit: „Eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar.“ So gibt es ein „Schengener Durchführungsabkommen“, wonach sich die beteiligten Staaten verpflichten, die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art „einschließlich Cannabis-Produkten“ sowie den Verkauf und die Abgabe dieser Mittel „mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden“.