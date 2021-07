Umfragen und Kampagnen : Wie Campact Abgeordnete der Union verhindern will

Neben Hans-Georg Maaßen will die Kampagnenorganisation Campact acht weitere Abgeordnete der Union in ihren Wahlkreisen verhindern. Aussichtsreiche linke Gegenkandidaten werden unterstützt – auch mit Umfragen.

Können Umfragen eine Wahl beeinflussen? In Verden an der Aller, bei der Kampagnenorganisation Campact ist man davon überzeugt. Das Ziel: einzelne Abgeordnete der Union, die nicht über die Landesliste abgesichert sind, in ihren Wahlkreisen bekämpfen und verhindern. Mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen und einer Umfrage fing es Anfang Juni an.

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Das Meinungsforschungsinstitut Forsa, das auch für Medien und Behörden arbeitet, fragte im Auftrag von Campact tausend Wähler in Südthüringen, welche Themen ihnen wichtig sind, was aus ihrer Sicht einen guten Bundestagsabgeordneten ausmacht und wie sie die vorhandenen Kandidaten einschätzen. Maaßen, so das Ergebnis, ist zwar der bekannteste Kandidat; aufgrund der hohen Vorbehalte gegen ihn, würde aber ein Fünftel der CDU-Anhänger für den SPD-Kandidaten Frank Ullrich stimmen. Ullrich lag in der Umfrage vor zwei Monaten vor Maaßen.