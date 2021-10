Abschied vom SPD-Parteivorsitz : Walter-Borjans verlässt die Band

Olaf Scholz (M.), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, nimmt neben Norbert Walter-Borjans (l.), SPD-Bundesvorsitzender, und Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, am 6. Oktober 2021 an einem Pressestatement teil. Bild: dpa

Einen Monat nach ihrem größten Auftritt bricht die Band auseinander. Eine Gruppe führender Sozialdemokraten hat den Wahlkampf gerockt und die eigentlich ausgebrannte Partei in den Wähler-Charts wieder nach oben gebracht. Gemeinsam mit den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat Olaf Scholz seine Kanzlerkandidatur auf den Weg gebracht, zusammen mit Generalsekretär Lars Klingbeil und dem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich in den vergangenen Monaten sowohl in der Großen Koalition zusammengewirkt als auch auf den Wahlkampfbühnen. Doch nun geht diese Zeit zu Ende.

Walter-Borjans war am Freitag der Erste, der ankündigte, er wolle demnächst etwas anderes machen. Andere streben nach Solokarrieren. Beim ordentlichen Bundesparteitag im Dezember wolle er nicht mehr antreten, teilte der 69 Jahre alte SPD-Vorsitzende am Freitag mit. Zur Begründung sagte er in einem Interview mit der Zeitung Rheinische Post: „Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen.“ Mit dieser Mission, so fuhr er fort, sei er „so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran.“

Dass der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen über kurz oder lang seine individuelle Freiheit wieder genießen wolle, hatte man bereits früher erkennen können. Etwa daran, dass der Kölner kein Bundestagsmandat angestrebt hatte. Walter-Borjans, früher als Jäger großer Steuerhinterzieher populär, war vor rund zwei Jahren von den Jusos in den Wettstreit um den Parteivorsitz gebracht worden, vor allem von deren Vorsitzendem Kevin Kühnert, dem entschiedenen Gegner der Großen Koalition mit der Union. Kühnert hatte Walter-Borjans und seine Ko-Kandidatin Esken gegen Finanzminister Scholz ins Rennen gebracht. Kühnert war zeitweise Mentor und Coach der beiden gewesen. Bis in die Mimikschulung hinein, wie man kürzlich in einer NDR-Dokumentation über „Kevin Kühnert und die SPD“ sehen konnte.

Doch dieses Trio, das Olaf Scholz bei der Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz an die Wand gespielt hatte, zerfiel später. Scholz und seinem regierungswilligen Umfeld gelang es innerhalb kurzer Zeit, die neuen Vorsitzenden für die Mitarbeit in der Großen Koalition zu gewinnen. Irgendwann wurde Kühnert ausgebootet. Von der Entscheidung der neuen Troika, dass Scholz Kanzlerkandidat werde, erfuhr Kühnert wochenlang nichts. Dabei war er inzwischen stellvertretender Parteivorsitzender. Die Musik machten nun vorerst die fünf anderen. Monatelang sorgten sie loyal dafür, dass Scholz im Vordergrund stand und nicht aus den eigenen Reihen kritisiert wurde, als es noch schlecht lief.

Walter-Borjans machte dabei einen eigenen Wahlkampf, besuchte kleinere Firmen, viele Wahlkreiskandidaten, tingelte durchs Land. Als in Zeitungen geschrieben wurde, die beiden Parteivorsitzenden würden geradezu „versteckt“, um Scholz nicht zu schaden, veröffentlichte der gesellige Walter-Borjans jeden Tag, wo er sich heute bei seiner „Versteck-Tour“ öffentlich präsentiere. Seine Erfahrung, Ruhe und Gelassenheit, aber auch sein finanzpolitischer Sachverstand bewirkten Gutes in der Parteiführung, die keineswegs aus Sympathie zusammenkam. Insbesondere galt das für Scholz und Esken. Doch für Walter-Borjans schien die Reise durch das Land und die SPD auch ein heiterer Abschied zu sein. Bereits bei den Jubelfeiern nach der Wahl sah man ihn in gewisser Distanz, mit ironischem Lächeln dabeistehen. Die SPD hat ihm einiges zu verdanken, und Scholz wird wissen, dass er nur mit den hilfreichen zwei an der Parteispitze die Geschlossenheit der SPD erreichen konnte, die den Erfolg brachte.