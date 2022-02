Entscheidung im Fall Künast : Politiker müssen nicht alles aushalten

Renate Künast muss noch ein weiteres Mal vor Gericht, aber in der Sache ist sie am Ziel. Seit mehr als zwei Jahren kämpft die Grünen-Politikerin vor Gericht gegen Facebook. Sie fordert von dem Unternehmen, dass es die Namen der Personen nennt, die sie mit übelsten Beschimpfungen überzogen hatten. Nach mehreren Versuchen vor Berliner Gerichten wurde ihr diese Auskunft nur in zwölf von 22 Fällen gewährt, die anderen Kommentare sahen die Richter nicht als strafrechtliche Beleidigungen an.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Nun ist das Bundesverfassungsgericht eingeschritten, hat Künast in vollem Umfang recht gegeben und die Entscheidungen der Berliner Gerichte aufgehoben. Karlsruhe hat zugleich die Maßstäbe dessen, was Politiker ertragen müssen, klargezogen.