Ärger um Andreas Scheuer : Ein Minister gerät ins Schleudern

Die Granden der CSU sind immer gut beraten, einen Sommer nicht einfach zu genießen, sondern auch auf das zu achten, was der jeweilige Vorsitzende im sogenannten Sommerinterview vor laufenden Kameras sagt. Horst Seehofer wies vor einigen Jahren seinen Innenminister Joachim Herrmann zurecht. Er warne davor, „durch pausenlose Zwischenrufe, Interviews oder sonst was“ die Planung der Maut zu gefährden. Herrmann hatte es gewagt, Maut-Ausnahmen für die Grenzregionen anzuregen, damit sich für das zentrale CSU-Vorhaben vielleicht mehr Leute begeistern. Herrmann galt damals noch als Allzweckwaffe der CSU. Seehofer stutzte ihn zurecht.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Jetzt hat Markus Söder im Sommerinterview Verkehrsminister Andreas Scheuer kritisiert. Nicht wegen der inzwischen gescheiterten Maut, sondern für die ebenso gescheiterte neue Straßenverkehrsordnung einschließlich neuem Bußgeldkatalog. Das sei „schlecht gelaufen“ und „sehr, sehr ärgerlich“, sagte Söder. Aber er blieb bei allem Tadel milde: „Ich finde, der Andi Scheuer hat jetzt die Möglichkeit, das noch einmal zu klären und gutzumachen.“ Zur allgemeinen Überraschung sagte Söder dann aber auch noch, er sei eigentlich kein Gegner eines Tempolimits auf Autobahnen.

Das ging auch gegen Scheuer, denn der war es gewesen, der seiner eigenen, mit viel Sachverstand besetzten Regierungskommission für klimafreundlichere Verkehrspolitik „jeden Menschenverstand“ abgesprochen hatte, als die genau das – ja, nicht einmal gefordert, sondern nur erwogen hatte.

Der Bundesverkehrsminister ist angezählt. Das muss der CSU wie ein Déjà-vu vorkommen. Erst Peter Ramsauer, dann Alexander Dobrindt, jetzt Scheuer – so richtig wollte es nie passen mit ihren Leuten und dem Verkehrsministerium. Freilich muss man gerade Scheuer zugutehalten, dass er mehr Lust auf das Amt gezeigt hatte als seine beiden Vorgänger. Und, dass sowohl die Maut als auch jetzt die Sache mit der Straßenverkehrsordnung vertrackte Angelegenheiten sind, bei denen sich nicht einfach sagen lässt: Der Minister hat’s verdorben.

Ein folgenschwerer Formfehler

Wäre Scheuer nicht ohnehin inzwischen umstritten, wäre gerade um die Sache mit den Bußgeldern wenig Aufhebens zu machen. Es geht um eine Verordnung, deren ursprüngliches und von allen gelobtes Anliegen es war, die Autorität der Fahrradfahrer im Straßenverkehr zu stärken und auf den Straßen mehr Platz für sie zu schaffen.

Der Bundestag war gar nicht damit beschäftigt, weil es nur um eine Verordnung geht, kein Gesetz, wohl aber der Bundesrat. Und dort setzten vor allem die Grünen den neuen, empfindlich verschärften Bußgeldkatalog durch. Scheuers Ministerium musste daraufhin nacharbeiten, bei der Verkündung passierte ein folgenschwerer Formfehler: Eine gesetzliche Grundlage wurde in einem Punkt nicht richtig zitiert.

Ende April trat die Verordnung in Kraft, Anfang Juli fiel der Fehler auf. Seitdem gilt wieder der alte Bußgeldkatalog, bei der Rückabwicklung schon ausgesprochener Fahrverbote und Ordnungsgelder gibt es derzeit ein Tohuwabohu in den Bundesländern. Gerade hat Brandenburg als erstes Bundesland falsche Bußgeldbescheide aufgehoben – und zwar über das Innenministerium, per Gnadenerlass. Eine Blamage.