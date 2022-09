Bundeswehrtagung in Berlin : Scholz will eine starke Armee

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einer Rede vor führenden Militärs sein Versprechen erneuert, die Streitkräfte aus der materiellen Misere herauszuführen. Scholz sagte am Freitag bei der Bundeswehrtagung in Berlin, Präsident Wladimir Putin wolle „Russland in Europa als imperiale Macht eta­blieren – und zwar mit den Landkarten des Zarenreichs oder der Sowjetunion im Kopf“. Darauf müsse sich die Verteidigung einstellen.

Scholz weiter: „Unsere Armee muss zum Grundpfeiler konventioneller Verteidigung in Europa werden, zur am besten ausgestatteten Streitkraft in Europa!“ Scholz versprach, zusätzlich zum Sondervermögen über 100 Milliarden Euro mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben: „Meine Aussage, dass wir den Verteidigungshaushalt kontinuierlich auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts heben, gilt! Damit können Sie planen.“

Seinen Aussagen entgegen steht, dass der Verteidigungshaushalt 2023 gegenüber dem laufenden Jahr effektiv sinkt. Das kritisierte auch die Opposition. So sagte der CDU-Politiker Johann Wadephul, es habe der Rede „jedwedes Detail“ gefehlt, „wie man konkret die Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr verbessern wolle“. Insbesondere mit Blick auf die Waffenwünsche der Ukraine, so Wadephul weiter, sei die Rede des Kanzlers „eine einzige Enttäuschung“. Scholz brüstete sich damit, Deutschland sei bei den Lieferungen ganz vorne mit dabei. „Dieses Eigenlob muss für das Volk der Ukraine wie eine Ohrfeige wirken.“

Wüstner: Streitkräfte im „freien Fall“

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, hatte zuletzt gesagt, die Streitkräfte befänden sich auch sechs Monate nach der sogenannten Zeitenwende im „freien Fall“. Scholz sagte, die Regierung sei „dabei, das Fundament zu legen für eine neue Bundeswehr. Und wir alle wissen: Fakten entfalten normative Kraft. Aber wir wissen auch, dass noch etwas Entscheidendes hinzukommen muss: Ein verändertes Denken – und zwar auf allen Ebenen in der Bundeswehr, gepaart mit Zutrauen und Risikobereitschaft. Ohne Sie ist das beste Material nichts!“ An die militärischen Führer appellierte der Kanzler: „Tragen Sie den Geist des Aufbruchs und der Veränderung auch in die Truppe! Leben Sie ihn vor! In der Zeitenwende zählen pragmatisches Denken und innovative Lösungen.“

Die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, stellte am Freitag in Berlin weitere Waffenlieferungen der USA für den September in Aussicht. „Wir werden schwere Artillerie liefern und noch mehr“, sagte die Politikerin der Demokratischen Partei, die auf Einladung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) an einem Treffen der Parlamentspräsidenten der G-7-Staaten teilnahm. Auf die Frage, ob Washington Kampfpanzer liefern werde, sagte Pelosi, Präsident Joe Biden wisse genau, welche militärische Unterstützung „notwendig ist und wann“.