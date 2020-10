In Koblenz wäre das heute unvorstellbar. Die Bundeswehr hat den Anspruch, in der Qualität der medizinischen Behandlung mit den Universitätskliniken zu konkurrieren. Anders als bei zivilen Krankenhäusern kommt es hier nicht so sehr darauf an, dass eine Abteilung rentabel ist. Bei der Bundeswehr steht die Ausbildung der Ärzte und Pfleger im Mittelpunkt. In ihren Krankenhäusern bildet die Truppe Sanitäter für den Einsatz im Ausland aus – je näher die Verletzungen der Patienten dem kommen, was die Ärzte später in Afghanistan oder Mali sehen, desto besser. Deshalb nimmt das Koblenzer Zentralkrankenhaus verwundete Soldaten anderer Länder auf – oder lässt verunglückte Motorradfahrer aus der Eifel per Hubschrauber einfliegen. „Die Verletzungen können gar nicht schwer genug sein“, sagt Kollig. Solche Erfahrungen brauche jeder Chirurg, der in den Einsatz geschickt wird. Kollig sagt: „Das ist nichts für Weicheier. Wenn man nur Hüftgelenke macht, hilft das nichts.“ Seit 1993 steht ganz genau fest, was der Sanitätsdienst der Bundeswehr können muss. Der damalige Inspekteur hat das in einer Leitlinie festgeschrieben. Sie besagt, dass jeder Soldat im Ausland nach demselben fachlichen Standard behandelt werden soll wie in Deutschland.

Inzwischen steht Ulrich Baumgärtner an der Spitze des Sanitätsdienstes. Er hat das Kommando über 20.000 Menschen inne. Unter ihnen sind 3500 Sanitätsoffiziere, also Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Veterinäre. Baumgärtners Büro liegt im ersten Stock der Koblenzer Falckenstein-Kaserne, drei Kilometer östlich des Zentralkrankenhauses. Der Generaloberstabsarzt begrüßt pandemiegerecht mit Faustgruß. Hinter seinem Schreibtisch hängt ein Gemälde des Brandenburger Tors, weite Teile des Bildes sind in Karmesinrot gehalten. „Meine Krankenhäuser haben keinen wirtschaftlichen, gewinnorientierten Auftrag“, sagt Baumgärtner. „Sie haben einen Ausbildungsauftrag für das Personal, das in Einsätzen benötigt wird. Dahinter stehen alle anderen Dinge zurück.“