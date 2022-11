Lambrechts Versagen : Die Armee ist immer noch blank

Wollen wir bewaffnete Streitkräfte, die unser Land und die Bündnispartner verteidigen können? Schaut man ins Grundgesetz oder auf aktuelle Umfragen, lautet die Antwort eindeutig: Ja. Betrachtet man jedoch den Zustand der Bundeswehr, sind Zweifel angebracht, denn Regierungen und Bundestag haben die Armee seit Jahrzehnten herabgewirtschaftet.

Dass man Deutschlands Streitkräfte in Europa nicht mehr fürchtet, mag ja ein Vorteil sein. Dass die Verbündeten sie auslachen, ist nicht so gut, kommt aber immer öfter vor. Auch ein deutscher Kampfpanzer ist eben nur so gut wie seine Funkverbindung oder sein Munitionsvorrat. Und wenn deutsche Panzergrenadiere im Manöver stabile Zelte bei kleineren Ländern borgen, weil sie selbst keine bekommen, ist das für sie bitter. Aber auch peinlich für Deutschland.

Nun gab es eine „Zeitenwende“, und danach hat sich etwas geändert, jedenfalls in Worten und Beschlüssen. Leider nicht in Taten. Denn die Bundeswehr ist neun Monate nach Beginn des zweiten russischen Überfalls auf die Ukraine ebenso „blank“ (ein Wort des Heereschefs), wie sie es am 24. Februar war. Vermutlich steht es um sie sogar noch schlechter, weil Waffen und Material aus der Ukraine-Hilfe nicht nachbestellt werden.

Unerklärlich ist da, warum im Verteidigungsetat für 2023 die Investitionen in Waffen und Material vermindert wurden und der Etat von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) insgesamt eher für Verkleinerung als Wachstum spricht. Deshalb steht die Truppe weiter still, sogar buchstäblich: Anfang Oktober war der knapp bemessene Treibstoffetat fast aufgebraucht. Nur mit allerlei Haushaltstricks konnten die Tanks weiter befüllt werden, wie ein CDU-Abgeordneter auf hartnäckiges Nachfragen herausfand.

Die Kaufkraft des Sondervermögens ist auf 85 Milliarden gesunken

Aber es gebe doch das „Sondervermögen“, wird entgegnet. Ja, das Parlament hat einen Kredit von 100 Milliarden Euro gebilligt. Das Ministerium musste die Beschaffungsliste allerdings stark kürzen, weil Zinsen, Währungsverluste und Inflation nicht eingerechnet waren. Man hätte das wissen können, es wurde aber ignoriert. Also lag der fertige Wirtschaftsplan erst Mitte November vor. Inzwischen ist die Kaufkraft des 100-Milliarden-Kanzler-Versprechens auf etwa 85 Milliarden gesunken. Davon kann man allerlei anschaffen, sollte man meinen.

Vier Wochen vor Jahresende kommt allerdings heraus: Es wurde bisher praktisch nichts bestellt. Das Parlament hat bislang keine Vorlage für Hubschrauber, Kampfflugzeuge oder Korvetten zu Gesicht bekommen. Alle Fraktionen, mit Ausnahme der SPD, beschwerten sich in der Haushaltsdebatte darüber und verlangten mehr Tempo. Doch warum müssen Abgeordnete von Regierung und Opposition Lambrecht geradezu anbetteln, das viele Geld doch bitte, bitte schneller auszugeben? Will die Ministerin und einstige Funktionärin der Parlamentarischen Linken vielleicht gar keine Kampfkraft für die Streitkräfte?

Auch für Olaf Scholz war die Etat-Debatte peinlich, nicht nur wegen seines gebrochenen Zwei-Prozent-Versprechens. Der Bundeskanzler hat der NATO zugesagt, ab 2025 wieder eine ganze Division einsatzklar zu haben, das sind rund 15.000 Soldaten. Für die Ausstattung der „Kanzler-Division“ müssen andere Heeresverbände weiter ausgeplündert werden. Im Verteidigungsministerium glaubt nämlich niemand mehr, dass man das nötige neue Material, Panzer und Artillerie bis Ende 2024 beschaffen kann. Das gilt natürlich vor allem dann, wenn man gar nichts bestellt. Ob der Kanzler das schon weiß, und ob die Ministerin das Problem schon verstanden hat?

Die Munition der Bundeswehr reicht nur für zwei Kampftage

Rätselhaft ist schließlich, warum Lambrecht nicht in Munition investiert. Schon vor Kriegsbeginn fehlten der Bundeswehr Artilleriegeschosse oder Raketen im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro. Der Bedarf errechnet sich aus der Vorgabe der NATO, Munition für 30 Kampftage vorrätig zu halten. Selbst das ist noch recht bescheiden, wenn man an die vergangenen neun Monate in der Ukraine denkt. Bei der Bundeswehr reicht es derzeit angeblich für zwei Kampftage, Details sind geheim. Jetzt müsste also rasch und viel bestellt werden. Warum passiert das nicht? Will die Ministerin lieber Streitkräfte ohne Munition?

Die Munitionsfrage ist eine von vielen. Ein Jahr nach Dienstantritt hat Lambrecht noch immer kein Konzept für die Streitkräfte, keinen Reformvorschlag für die überbordende Wehrbürokratie, keine Vorstellung von europäischer Rüstungskooperation, keinen Gedanken an einen größeren Umbau des Beschaffungswesens. Seit nunmehr elf Monaten bastelt eine fachfremde Staatssekretärin und Parteifreundin aus dem Justizwesen an einer sogenannten „Bestandsaufnahme“. Von der Ministerin heißt es, sie finde jetzt allmählich in das Amt, das sie eigentlich nie haben wollte. Das kann wohl kaum genügen.