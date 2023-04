Mit einem Zapfenstreich verlässt der frühere Generalinspekteur die Truppe. In seiner Rede mahnt Eberhard Zorn den angekündigten Umbau von Bundeswehr und Ministerium an.

Eberhard Zorn am Montagabend in Berlin Bild: dpa

Die Bundeswehr hat den früheren Generalinspekteur Eberhard Zorn mit einem feierlichen Großen Zapfenstreich verabschiedet. An dem abendlichen Zeremoniell bei Fackelschein, Aufzug des Wachbataillons und des Stabsmusikkorps nahmen am Montag in Berlin rund 400 geladene Gäste teil. Zuvor hatte sich Zorn vor Mitarbeitern, Weggefährten, amtierenden und früheren Ministern und Staatssekretären und zahlreichen ausländischen Militärattachés im Verteidigungsministerium offiziell verabschiedet. Zorn, fünf Jahre lang oberster Soldat der Streitkräfte und militärischer Ratgeber zweier Kanzler, war der Bundeswehr 1978 beigetreten.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Seine damaligen Wünsche an das Militärleben beschrieb er so: „Ich wollte früh Führungsaufgaben übernehmen, erwartete Kameradschaft, suchte international geprägte Aufgaben.“ Das alles habe er in der Bundeswehr gefunden, von jedem der vielen Standorte seiner Laufbahn – allein neun Umzüge mussten er und seine Familie absolvieren – seien Gäste zugegen, seine Laufbahn habe alle Erwartungen weit übertroffen. Zorn, der unter drei Verteidigungsministerinnen gedient hat und schließlich von Boris Pistorius (SPD) im März in den Ruhestand versetzt wurde, hatte es im Laufe seiner Karriere mit den Balkankriegen, dem Krieg in Afghanistan, der Mali-Mission und zuletzt mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu tun. In seine Amtszeit fielen die Corona-Krise ebenso wie die Katastrophe im Ahrtal. Dem Parlament habe die Bundeswehr jeden seiner Aufträge erfüllen können, sagte er, wenngleich unter den bekannten Schwierigkeiten.

Der Saarländer, den Pistorius zuvor in seiner Ansprache als professionellen Offizier und gewinnenden Menschen gewürdigt hatte, der nie den Sprung ins kalte Wasser gescheut habe – und sei es als Chef der Luftlandebrigade per Fallschirm in den Bodensee –, richtete aber auch Kritik an die Politik und erinnerte an unvollendete Aufgaben. Das „große Rad“ des Umbaus in den Streitkräften und im Ministerium hätten er und seine Mannschaft seit zwei Jahren zwar drehen wollen, aber nicht drehen dürfen. Sie hätten „schon vor Jahren erkannt, vielfach gemeldet, berichtet, erklärt, dass die Orientierung am Einsatz der letzten 30 Jahre die Reduzierung unserer Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung bedeutete, dass wir letzten Endes keine Reserven haben, weder personell noch materiell. Mindestens seit 2014 arbeiten wir daran, nach vorne zu kommen. Jetzt erst, im Lichte des Ukrainekrieges, merken wir, wie schmerzhaft diese Lage für uns ist.“

Auch warte man, so Zorn unter beifälligem Gelächter vieler Anwesender, jetzt auf die „Herausgabe der Nationalen Sicherheitsstrategie“; ein Papier, über das in der Koalition seit Monaten gestritten wird. Er sei, so Zorn, dem neuen Minister „dankbar“, dass er nun das Thema „Reform des Bundesministeriums der Verteidigung“ angehe. Auch hier sei vieles „abholbereit“.

Pistorius hat mit dem Umbau bereits begonnen. Neben dem Posten des Generalinspekteurs wurden weitere personelle Veränderungen vorgenommen, unter anderem ein Planungsstab mit Brigadegeneral Christian Freuding an der Spitze angekündigt. An diesem Dienstag will Pistorius weitere Eckpunkte seiner Strukturreform und personeller Veränderungen mitteilen.

Zorn danke seinem Nachfolger, General Carsten Breuer, für die kollegiale Übergabe der Dienstgeschäfte, „gut und knackig“. Er wünsche dem Generalinspekteur „alles Gute, viel Erfolg und Soldatenglück“. Beim anschließenden Großen Zapfenstreich, den die spätwinterlichen Temperaturen im Dauerregen kaum beeinträchtigten, spielte das Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Dabei auch, wie üblich, drei Melodien, die sich der zu Ehrende im Rahmen einer sogenannten „Serenade“ selbst aussuchen durfte. Zorn wählte einen Hit von Udo Lindenberg, „Horizont“, das Stück „Gabriel’s Oboe" und den „Final Countdown“ von Joey Tempest. Die Musikauswahl ging auf langjährige Notizen von Zorns Frau zurück, die gemeinsam mit ihrem Mann bei Dutzenden ähnlichen Veranstaltungen sehr viele, besser oder schlechter geeignete Umwandlungen populärer Stücke in den militärmusikalischen Rahmen erlebt hatte.