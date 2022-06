Viele Waffen, kein Konzept : Wie Lambrecht die Bundeswehr-Milliarden einsetzen will

Aktualisiert am

Wie Lambrecht die Bundeswehr-Milliarden einsetzen will

Neue Kampfflugzeuge, moderne Kriegsschiffe, eine umfangreiche Heeresmodernisierung und -digitalisierung, das alles soll in den kommenden Jahren aus einem außerordentlichen Sondervermögen finanziert werden, das Bundestag und Bundesrat bereits am kommenden Freitag beschließen wollen. Details oder gar eine konzeptionelle Planung zur künftigen Ausstattung der Streitkräfte fehlen aber bislang.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte nach Amtsantritt ein umfangreiches Modernisierungsvorhaben ihrer Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ausgesetzt, es in den vergangenen sechs Monaten aber versäumt, eigene Vorstellungen zu formulieren oder gar einen zusammenhängenden Zukunftsplan für künftige Streitkräfte vorzulegen. Zwei Tage, bevor der Bundestag nun im Rahmen einer Zeitenwende über das größte und teuerste Investitionsvorhaben in der Geschichte der Bundesrepublik entscheiden soll, liegt weder den Abgeordneten noch der Öffentlichkeit eine konzeptionelle Vorstellung der Bundesregierung zur Landes- und Bündnisverteidigung vor.

Munitionsanschaffungen fehlen fast ganz

Stattdessen wurden im Ministerium und in den Teilstreitkräften Einzelvorhaben zusammengetragen, die von Verteidigungs-, Haushalts- und Wirtschaftspolitikern jeweils um eigene, auch regionalpolitisch bedingte Vorhaben ergänzt wurden. Es handelt sich also dabei nach den vorliegenden Daten um ein Sammelsurium von Anschaffungen, die überwiegend längst beschlossen, aber nicht finanziert waren. So hatte der Bundestag mit den Mehrheiten von Union und SPD kurz vor der Wahl zwar Bestellungen von mehr als sieben Milliarden Euro genehmigt, diese aber großteils nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt.

Da das „Sondervermögen“, angekündigt Ende Februar von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), von einem so genannten „Wirtschaftsplan“ begleitet wird, kann die Öffentlichkeit nun aus Listen des Haushaltsausschusses ersehen, was für die kommenden Jahre an Ausgaben geplant ist. Die Liste sieht für die Luftwaffe rund 41 Milliarden Euro vor, für die Marine sind 19 Milliarden vorgesehen, das Heer soll etwa 16,5 Milliarden bekommen, weitere 20 Milliarden sind für Digitalisierungsvorhaben eingeplant, die allen Teilstreitkräften zugute kommen.

Die Liste repräsentiert neben militärischen Erfordernissen vor allem auch ökonomische Interessen und das Erfordernis, der Opposition bei den Verhandlungen entgegenzukommen. Anders als lange vermutet, fehlen Munitionsanschaffungen fast ganz. Sie sollen wohl aus dem laufenden regulären Haushalt finanziert werden. Welcher Systematik die Liste dabei folgt, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

So steht an der Spitze der Beschaffungsvorhaben die Flugzeugindustrie und dort wiederum auf dem ersten Platz Airbus, eine Firma mit erheblichen Produktionskapazitäten in Bayern und traditionell starker Unterstützung durch die CSU. Geplant sind demnach zuvorderst die Entwicklung und der Kauf von Eurofightern mit der Fähigkeit zur elektronischen Kampfführung. Diesen Milliarden-Auftrag hatte nach früheren Plänen die amerikanische Industrie bekommen sollen. Nach einer wohl im Kanzleramt entschiedenen Revision hatte die neue Bundesregierung sich bereits vor einigen Monaten anders entschieden. Ebenfalls aus dem Vermögen sollen amerikanische F-35-Kampfflugzeuge angeschafft werden, die modernsten derzeit.

Bislang unfinanziert, jedoch seit mehreren Jahren schon als potentiell tödliches Defizit erkannt, ist die Modernisierung der bodengebundenen Luftverteidigung und insbesondere der Flugabwehr. Diese wurde als Waffengattung 2012 unter Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) beim Heer außer Dienst gestellt. Zu den geplanten Vorhaben gehören zudem etwa 60 neue Transporthubschrauber, welche die bisherige und verschlissene Flotte von CH-53-Helikoptern aus den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ersetzen sollen.