Bundeswehr-Sondervermögen : Wer bei der Abstimmung fehlte

Steffi Lemke musste nicht frühzeitig nach Berlin zurückkehren. Die Bundesumweltministerin mit grünem Parteibuch hielt sich am Freitag bei der internationalen Konferenz Stockholm+50 auf, während in Berlin der Bundestag über das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr abstimmte. Der Bundeskanzler kam auch ohne die Stimme seiner Umweltministerin gut aus.

Wenn Olaf Scholz (SPD) die Anwesenheit eines seiner Kabinettsmitglieder im Bundestag ganz wichtig ist, macht er das entsprechend deutlich. Anfang April war so ein Fall. Die vom Kanzler gewollte Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus drohte im Parlament zu scheitern. Scholz hatte Außenministerin Annalena Baerbock, eine Parteifreundin von Lemke, frühzeitig von einem NATO-Treffen nach Berlin zurückbeordert. Vergebens, die Impfpflicht scheiterte.

Da die Ampel dieses Mal für die erforderliche Grundgesetzänderung die Union mit ins Boot geholt hatte, war Scholz nicht auf jede Stimme angewiesen. Das führte zu einer entsprechend entspannten Stimmung in den Ampelparteien. Schaut man die Ergebnisse der namentlichen Abstimmungen durch, findet sich daher so manche Überraschung.

So gab Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP bei der Abstimmung über die Änderung des Grundgesetzes seine Stimme gar nicht ab. Da Lindner die Grundgesetzänderung als Finanzminister ganz unmittelbar braucht, um das Sondervermögen umsetzen zu können, und auch dafür geworben hatte, konnte es sich nicht um Ablehnung handeln. Er habe, sagte Lindner der F.A.Z., als Minister, der gleich bei drei Gesetzen die Federführung hatte, „höflicherweise“ bei Reden zuhören müssen, weshalb es zu knapp für die Abstimmung wurde. Ebenfalls erstaunlich wirkt, dass Anton Hofreiter (Grüne) seine Stimme nicht abgab, weder für die Grundgesetzänderung noch für die Einrichtung des Sondervermögens. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses trommelt seit Wochen für ein robusteres Auftreten Deutschlands im Ukrainekrieg und erfährt erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit, indem er der Regierung Scholz zögerliches Verhalten vorwirft. Nun also fehlte er am Freitag, weil ihm Termine in Riga wichtiger waren, als im Bundestag dabei zu sein. Dort sei die Mehrheit schließlich „mehr als gesichert“ gewesen, sagte er der F.A.Z.

In der Debatte, wie man eine Entscheidung über die Bundeswehr-Milliarden im Bundestag herbeiführe, hatte der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer Friedrich Merz zunächst gedroht, die Ampel dadurch vorzuführen, dass nur genauso viel Abgeordnete von CDU und CSU mitstimmen würden, wie SPD, Grüne und FDP für das Erreichen der Zweidrittelmehrheit brauchten. Die Ampel hatte ihm daraufhin zweifelhaftes demokratisches Verhalten vorgeworfen. Seit Merz von dem Vorhaben Abstand genommen hatte, war der Druck in der Ampel, die Reihen so eng wie möglich zu schließen, automatisch abgefallen.

Der Ampel fehlten 34 Stimmen beim Sondervermögen

Scholz konnte mit dem Ausgang der Abstimmungen am Freitag dennoch zufrieden sein. Seine Koalition kam ohne die Union auf mehr als die Hälfte der Stimmen aller Bundestagsmitglieder, die Union füllte den Rest großzügig auf, sodass am Ende bei den Abstimmungen über Grundgesetzänderung und Einrichtung des Sondervermögens die Zweidrittelmehrheit satt erreicht wurde. Fast der gesamte Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion stimmte mit zu, nur bei der stellvertretenden Vorsitzenden Verena Hubertz wurde vermerkt, dass sie ihre Stimme nicht abgegeben habe. Auch der Vorsitzende Rolf Mützenich, der kurz zuvor noch allerlei Kritisches zu dem eingeschlagenen Weg gesagt hatte, machte mit.

Allerdings fehlten der Ampel 34 eigene Stimmen beim Sondervermögen und 30 bei der Grundgesetzänderung. Von den 205 Sozialdemokraten stimmten einmal neun und einmal acht mit Nein, bei den Grünen waren es einmal vier und einmal fünf Ablehnungen. Vom kleinsten Koalitionspartner, der FDP, kam dagegen keine Neinstimme. In der Union gab es in beiden Wahlgängen nur einmal ein Nein. Allerdings fehlten jeweils mehr als zwanzig Stimmen aus CDU und CSU. Auch die für die Verteidigungspolitik weitreichendste Entscheidung seit Langem lehrt, dass große Mehrheiten schlecht für die Disziplin sind.