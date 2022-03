Wehretat : Was gibt die Bundeswehr für Rüstung aus?

Teuer: Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an einem Eurofighter in Laage Bild: Matthias Lüdecke/FAZ

Was lange galt, gilt nicht mehr. Beim Verteidigungshaushalt, traditionell Gegenstand emotionsgeladener politischer Debatten, kennt das Gros der Bundestagsabgeordneten gegenwärtig nur noch eine Parole: Mehr Geld für die Truppe. Selbst der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, eigentlich ein eingefleischter Rüstungsskeptiker, verwies am Donnerstag angesichts der „neuen sicherheitspolitischen Situation“ noch einmal darauf, wie wichtig die geplante massive Erhöhung der Mittel für die Bundeswehr sei. Zwar würde „Wehrhaftigkeit nicht allein durch das Militär hergestellt“, so Mützenich in Berlin. „Dennoch ist die Akzeptanz für das Sondervermögen in meiner Fraktion da.“

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik





Für die Einsicht, dass die Bundeswehr dringend Geld benötigt, hätte es freilich nicht des russischen Angriffs auf die Ukraine bedurft; ein Blick in den jüngsten Haushalt hätte genügt. Gemessen am Umfang des Bundeshaushalts, war der Etat bislang recht überschaubar. Von den 547,73 Milliarden Euro, die im vergangenen Jahr ausgegeben wurden, entfielen laut Angaben des Bundesfinanzministeriums 46,93 Milliarden Euro auf den Verteidigungshaushalt. Das entspricht einem Anteil von 8,57 Prozent; etwas mehr als für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, etwas weniger als für das Bundesgesundheitsministerium.