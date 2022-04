Bundeswehr-Sondervermögen : Berlin kauft lieber Rucksäcke als Waffen

Mit seiner Zeitenwende-Rede hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für einen Augenblick glauben gemacht, der schlafende Riese in der Mitte Europas sei aufgewacht. „Endlich“, wie etwa der britische „Economist“ schrieb, lege Deutschland sein Gewicht in die Waagschale. Sieben Wochen später hat man allerdings den Eindruck, Kanzler Scholz und auch der Riese seien gleich nach der Rede vom 27. Februar wieder eingeschlafen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

An jenem Sonntag, der nun als einzigartiger Handlungsmoment des Kanzlers gilt, hatte der SPD-Politiker ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen an­ge­kündigt und zudem die Steigerung des Wehretats um mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr in Aussicht gestellt. Damit würde Deutschland nach einem Jahrzehnt des Hinhaltens und Aussitzens seine Zusagen an die NATO endlich einhalten.

Doch für die Einrichtung des Sondervermögens braucht die Regierung die Opposition, um das Grundgesetz zu ändern. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz, signalisierte nach Scholz’ Rede spontan seine Bereitschaft dazu. Aus gutem Grund und mit wohl schlechtem Gewissen: Denn die Bundeswehr ist maßgeblich unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel und fünf Verteidigungsministern von CDU und CSU herabgewirtschaftet worden. Doch seither warten Merz und das Land vergeblich auf Vorlagen, Entwürfe und Verhandlungen. Auch eine Reform des Beschaffungswesens, von der Union gefordert und von allen Experten angemahnt, ist nicht erkennbar.

Die Zeit wird knapp

Eine Arbeitsgruppe habe sich in den vergangenen sechs Wochen nur einmal für eine Stunde getroffen, sagte Merz zu Ostern, eine weitere Besprechung sei abgesagt worden, der nächste Termin erst in zwei Wochen angesetzt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), von der Union als „Ausfall“ kritisiert, unterlasse bisher jegliches Bemühen um Zustimmung von Merz und der Union, man werde von ihr „aktiv unfreundlich“ behandelt, heißt es bei den Christdemokraten.

Vor Beratungen über das Sondervermögen am Mittwoch im Bundestag demonstrierten dann doch noch einmal beide Seiten ihre Gesprächsbereitschaft. Das Paket sei zwar, so Merz am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion, in seiner jetzigen Form „nicht zustimmungsfähig“. Aber Gespräche über dieses Thema halte die Union weiterhin für lohnenswert. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, es müsse in weiteren Gesprächen geklärt werden, wie das Paket im Grundgesetz verankert werden könne. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich äußerte, man suche das Gespräch mit der Union, weil man für die geplante Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag brauche.

Die Zeit drängt. Denn Ausgaben des Staates sind erst möglich, wenn der Bundestag das Geld dafür freigibt. Nach der ersten Lesung im Bundestag muss das Gesetz noch in den Haushaltsausschuss, bevor dann Bundestag und Bundesrat – womöglich Ende Mai – darüber abstimmen könnten. Sofern die Bundeswehr noch in diesem Jahr Aufträge erteilen möchte, sollte sie das spätestens Ende des ersten Halbjahres tun, um überhaupt noch eine Milliarden-Tranche aus dem Sondervermögen investieren zu können.