Bundeswehr-Sondervermögen : Berlin kauft lieber Rucksäcke als Waffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Regierungserklärung zum Ukrainekrieg am 27. Februar Bild: dpa

Mit seiner Zeitenwende-Rede hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für einen Augenblick glauben gemacht, der schlafende Riese in der Mitte Europas sei aufgewacht. „Endlich“, wie etwa der britische „Economist“ schrieb, lege Deutschland sein Gewicht in die Waagschale. Sieben Wochen später hat man allerdings den Eindruck, Kanzler Scholz und auch der Riese seien gleich nach der Rede vom 27. Februar wieder eingeschlafen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

An jenem Sonntag, der nun als einzigartiger Handlungsmoment des Kanzlers gilt, hatte der SPD-Politiker ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen an­ge­kündigt und zudem die Steigerung des Wehretats um mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr in Aussicht gestellt. Damit würde Deutschland nach einem Jahrzehnt des Hinhaltens und Aussitzens seine Zusagen an die NATO endlich einhalten.