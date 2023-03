Amerikanische Kampfflugzeuge vom Typ F35 im Januar 2020 in Utah Bild: via REUTERS

Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wenige Tage nach Be­ginn des zweiten russischen Überfalls auf die Ukraine eine „Zeitenwende“ für die Bundeswehr ausrief, ging ein Ruck durch die Streitkräfte. Der Kanzler stellte eine rasche Wieder­ertüchtigung der Streitkräfte in Aussicht. Scholz versprach keine Kleinigkeiten, sondern ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro und eine starke Erhöhung des Verteidigungsetats von damals knapp 50 Milliarden Euro. Deutschland werde „von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung in­vestieren“, sagte der Kanzler vor dem Bundestag. Das gab Beifall im eigenen Land und bei den Alliierten. Britische Zeitungen schrieben, in der Mitte Europas erwache endlich der „schlafende Riese“.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ein Jahr später fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 2021 bei 1,35 Prozent und stieg weder im vorigen noch in diesem Jahr spürbar an. Im vorigen Jahr betrug die Deckungslücke mehr als 25 Milliarden Euro, in diesem Jahr werden es noch mehr. Das bedeutet, der Etat müsste im ersten Kriegsjahr bei mindestens 76 Milliarden Euro gelegen haben, um das NATO-Versprechen einzuhalten. Das unterblieb. Angesichts dessen relativierte die Bundesregierung ihr Versprechen bald und gab an, Ausgaben aus dem 100-Milliarden-Paket sollen hinzugerechnet werden.