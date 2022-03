Prozess um G-36-Nachfolge : Wenn Richter über die Bewaffnung der Truppe entscheiden

Kann die Beschaffung einer Waffe an einem kleinen Loch und einem Spiegelstrich scheitern? In Deutschland schon. Eine „Zeitenwende“ hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag den russischen Überfall auf die Ukraine genannt. Er kündigte an, die Bundeswehr nach Jahren des Darbens so auszustatten, dass sie wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt wird. Dazu wird ein 100-Milliarden-Euro-Vermögen bereitgestellt, aus dem Ausrüstung, Waffen und Munition beschafft werden. Natürlich lag es auch am Geld. Doch wo es bei der Bundeswehr auch hakt, zeigte sich Mitte der Woche in Saal BZ05 des Oberlandesgerichts in Düsseldorf.

Es geht dort um das neue Sturmgewehr der Bundeswehr. Im Saal sind neben drei Berufsrichtern noch neun Rechtsanwälte von zwei Waffenfirmen sowie des Verteidigungsministeriums versammelt. Eine juristische Schlacht steht bevor, als das Verfahren in der Sache „VII/Verg 36“ aus dem Jahr 2021 gegen 11.45 Uhr beginnt. Dann entfaltet sich ein stundenlanges Gefecht der verbundenen Patentrechtler, Verfahrensspezialisten und Firmenjuristen vor den Augen der Vorsitzenden Richterin.