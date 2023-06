Russlands Krieg gegen die Ukraine wird von allen minutiös verfolgt. Brigadegeneral Lutz Kuhn, der einen Kampfverband von rund 5000 Soldaten befehligt, stand am Nachmittag bei den jungen Grenadieren und diskutierte Eindrücke und Erfahrungen mit ihnen. Jedes Training, jedes Manöver hat eine drastisch gesteigerte Realitätsnähe. Was hier gelernt wird, hilft auch das eigene Leben zu schützen. Fehler könnten tödlich sein. Kuhn sagt später, er vertraue seinen Männern und Frauen, schätze ihre hohe Professionalität. Aber er hegt Zweifel, ob dem Land der Ernst der Lage und auch die miserable Material- und Personallage seiner Streitkräfte schon richtig klar ist. Und er fragt sich auch: Würden die Deutschen ihr Land so tapfer verteidigen, wie die Ukrainer ihre Heimat?



D er General konzentriert sich darauf, die Bataillone seiner Panzerlehrbrigade 9 kriegstauglich zu bekommen. Hier übt das Panzergrenadierlehrbataillon 92, dessen Geschichte so lang ist wie der Name. Es wurde schon 1956 als Innovationsbataillon aufgestellt und wird derzeit von Oberstleutnant Ricardo Woyth Sanchez geführt, einem besonnenen und fast stillen Mann, dem allerdings nichts entgeht, was seine Grenadiere leisten. Begleitet man ihn zur Ausbildung der Jüngsten am Rande des Übungsplatzes, wird klar, wie viel Feingefühl nötig ist, um junge Männer und Frauen ganz allmählich zu Soldaten zu formen. Sobald etwas kurz und knapp befohlen wird, tauchen ernste Bedenken in den Gesichtern der Gefreiten auf. Muss man wirklich in eine getarnte Stellung robben, statt einfach dorthin zu schlendern? Man kann nicht ganz sicher sein, ob die jungen Soldaten morgen nicht lieber anderswo in die Lehre gehen. Eine Armee kann im Kampf nicht mit woker Ansprache bestehen. Anderseits ist es manchmal besser, selbst im Staub etwas vorzumachen, als die jungen Leute wegen ihrer Fehler anzuherrschen. Das rät jedenfalls der Oberstleutnant.

Der Auftrag des Kompaniechefs Sergej B. an die bereits ausgebildeten Grenadiere ist klar: Ran bis an die verminten Übergänge eines Baches, umgehen der Hindernisse, bekämpfen gegnerischer Kräfte im Wald und Einnahme eines Hügels, der Höhe „Golf-India“. Im Puma sind alle Lichter aus bis auf ein paar rote Funzeln. Seit sechzehn Stunden sind die Panzergrenadiere auf den Beinen, Oberleutnant Johannes B. hat auch in der Nacht davor nur drei Stunden geschlafen. Die Müdigkeit sieht man den Männern nicht an, denn ihre Gesichter sind mit Tarnfarben beschmiert, ihre Helme gleichen grünen Nestern von Gräsern und Zweigen.