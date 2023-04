Spurensicherung: Cem Özdemir (Zweiter von rechts) und Niklas Wagener (Mitte) an einem gestellten Tatort in der Feldjäger-Ausbildung in Hannover Bild: dpa

Der Bundeslandwirtschaftsminister sieht aus, als hätte er Spaß. Ein Lächeln steht in seinem Gesicht, als er dem Inspekteur der Streitkräftebasis seine Dienstbereitschaft meldet. Mit der rechten Hand tippt er sich zum militärischen Gruß an die Schläfe, auf seinen Schultern prangen die zwei Sterne eines Oberleutnants.

In der vergangenen Woche war Cem Özdemir (Grüne) für vier Tage nicht nur Minister sondern auch Offizier der Reserve, der an einer Wehrübung teilnimmt. „Meine freien Tage vor Ostern verbringe ich bei der Bundeswehr“, schrieb Özdemir zu dem Bild auf Twitter.

Seine Motivation sei zweierlei gewesen, sagte er der F.A.Z.: „Einerseits Neugierde und Interesse – ich möchte einfach wissen, worüber ich abstimme, wenn ich als Abgeordneter junge Menschen in Einsätze schicke. Es ist aber auch Dankbarkeit und Respekt gegenüber den Soldaten und Soldatinnen der Parlamentsarmee, die Dienst für unser Land leisten.“

Bei der „Dienstlichen Veranstaltung zur Information in der Streitkräftebasis“, wie es im Bundeswehrdeutsch heißt, lernten Özdemir und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener unter anderem die Feldjägertruppe kennen, halfen der Logistik beim Verladen von Fahrzeugen, absolvierten Schieß- und Fahrtrainings und erlebten, wie die ABC-Abwehr arbeitet. Sowohl Özdemir als auch Wagener haben keinen Wehrdienst geleistet.

Werbung für die Bundeswehr

Der 57 Jahre alte Özdemir, der mit 18 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, wurde nie gemustert und der 24 Jahre alte Wagener – Mitglied des Verteidigungsausschusses – ist zu jung, als das er das noch hätte tun müssen. Nach 2019 war es Özdemirs zweite Wehrübung. Mit diesen Veranstaltungen will die Bundeswehr in die Öffentlichkeit hineinwirken. Sie sollen „Multiplikatoren“ wie Führungskräften aus dem zivilen Bereich oder politischen Mandatsträgern Einblicke in das Militär bieten und damit für eine größere Akzeptanz in der Gesellschaft sorgen.

Beide Politiker lobten die beteiligten Soldaten. „Wir haben hochmotivierte Leute da, die eine richtig tolle Arbeit leisten“, sagte Wagener der F.A.Z. Doch hätten die Soldaten auch Sorgen, die sie jetzt mitnehmen. Vor allem gehe es dabei um die Zukunft. „Die Fragen, die mir gestellt wurden, waren vor allem: Was ist, wenn der Ukrainekrieg vorbei ist – wird das Interesse an der Bundeswehr anhalten oder wird es zurückgehen? Wird die Bundeswehr wieder vergessen, weil man glaubt, dass Sicherheitsfragen nicht mehr relevant sind?“, berichtete Özdemir.

Sowohl der Minister als auch der Abgeordnete sagen, sie hätten den Soldaten versichert, dass es kein Zurück zum Zustand vor dem Ukrainekrieg geben werde. Die beiden Grünen seien dabei durchweg positiv aufgenommen worden, berichten sie. „Es gab ganz breite Akzeptanz der Soldaten. Viele haben mir gesagt, sie kommen politisch woanders her, finden es aber klasse, dass jemand zu ihnen kommt, sich für sie interessiert, mit anpackt“, sagte Özdemir.

Die Häme bleibt nicht aus

In der Öffentlichkeit gab es aber auch Kritik. Während Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (alle FDP) auf eigene Wehrübungen hinwiesen, schrieb der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, auf Twitter: „Immer schön zu sehen, dass ein Minister voll und ganz in seinem Ressort aufgeht. Viel Spaß beim Rumliegen im Acker!“

Weniger sarkastisch kam die Kritik aus der Union daher. Henning Otte (CDU), Reservist und stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, teilte der F.A.Z. mit, es sei richtig, dass sich der Bundeslandwirtschaftsminister einen Einblick in die Bundeswehr verschaffe. Er fände es „jedoch mindestens genau so wichtig, wenn sich Özdemir seinem eigentlichen Tätigkeitsbereich widmen würde“.

Der CSU-Abgeordnete Florian Hahn, ebenfalls Reservist und Mitglied des Verteidigungsausschusses, teilte der F.A.Z. mit, er freue sich, wenn sich die Einstellung der Grünen zur Unterstützung der Bundeswehr geändert habe. „Ich hoffe, dass es nicht wieder nur eine Show-Geschichte für ein paar gute Fotos ist, sondern das Interesse von Herrn Özdemir ehrlich gemeint ist“, so Hahn. Cem Özdemir ficht die Kritik nicht an: „Das war erwartbar, es äußern sich die üblichen Verdächtigen. Aber das kann ich aushalten.“