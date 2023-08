An der „Beach Lounge“: Teilnehmer des Schnuppertags der Marine spielen am Strand von Eckernförde mit einer Soldatin Volleyball. Bild: Victor Hedwig

Im U-Boot ist es eng und warm, auch ganz vorne, wo normalerweise die Torpedos über den Esstischen hängen. Nebenan befinden sich die Torpedorohre. Sechs davon hat jedes U-Boot, aber nur fünf werden genutzt. Über das sechste, „blinde“ Rohr können Kampftaucher unter Wasser ein- und ausschwimmen. Die Soldaten sind dann zu viert 20 Minuten in der Röhre, inklusive Druckausgleich. „Augen auf bei der Berufswahl“, sagt Hauptbootsmann Ralf lachend.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Im U-Boot sind rund 30 Soldaten oft monatelang zusammen auf engstem Raum unterwegs, fast immer unter Wasser – und wenn die See oben stürmisch ist, dann spürt man das auch unten. Es gibt wenig Schlaf und fast keine Privatsphäre, zudem geht das Tauchen auf Nebenhöhlen und Trommelfelle. Für private Dinge gibt es nur einen winzigen Spind. Im U-Boot lerne man, was man wirklich im Leben brauche, sagt ein Soldat lachend. Man lebe und arbeite auf engstem Raum zusammen, doch das schweiße zusammen. Auch in den Häfen sei man dann fast immer gemeinsam unterwegs.

Rund 40 Besucher werden an diesem Tag über den Marinestützpunkt Eckernförde an der Ostsee geführt. Frühmorgens wurden sie von einem kleinen Schiff hierher geschippert. Versammelt hatten sie sich zuvor an der „Beach Lounge“ der Bundeswehr. Das sind drei Zelte am Eckernförder Strand, in denen sich derzeit unterschiedliche Teile der Armee präsentieren, nebenan ein Beachvolleyball-Feld und ein kleiner Fitnessparcours. Hier wirbt die Bundeswehr in diesen Sommerferien um Nachwuchs.

Bewerberzahlen gehen zurück

2022 gingen die Bewerberzahlen für militärische Laufgänge im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent zurück. Laut Bundeswehr trägt die Schuld daran vor allem der demographische Wandel. Hinzu kommt, dass viele Berufssoldaten den Dienst vorzeitig quittieren. 2022 waren es mehr als 4200. In dem Jahr betrug die Zahl der Soldatinnen und Soldaten (inklusive freiwillig Wehrdienstleistende) rund 183.000. Im Jahr 2010, bevor die Wehrpflicht abgeschafft wurde, waren es noch knapp 236.000. Offen ist, wie die angestrebte Stärke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 erreicht werden soll.

Um junge Leute für sich zu gewinnen, bietet die Bundeswehr einen freiwilligen Wehrdienst an, der dauert zwischen sieben und 23 Monate. Auch gibt es „Discovery Days“, also Schnuppertage, und Praktika. Zudem wirbt die Truppe, wo es geht, sei es auf Instagram, der Kieler Woche, auf Musikfestivals oder nun eben am Strand. „Mach, was wirklich zählt“ steht dort auf einem Bundeswehr-Bus.

Die Besuchergruppe auf dem Marinestützpunkt ist an diesem Tag bunt gemischt. Manche arbeiten schon bei der Bundeswehr, machen etwa gerade eine Ausbildung im zivilen Bereich und wollen sich informieren, wo sie später hin wechseln können. Andere sind Schüler, davon waren manche im Urlaub in der Gegend, andere fuhren von weither an – die Truppe zahlt Fahrt und Übernachtungszuschuss.

„Das ist schon was anderes als auf Instagram“

Die meisten der Schüler haben ein nur sehr vages Interesse am Soldatenberuf, haben noch einige Schuljahre vor sich, und die Bundeswehr ist nur eine von sehr vielen Optionen. Ganz sicher, dass sie zur Bundeswehr will, ist von denjenigen, mit denen wir sprechen, nur die Schülerin Alyssa-Lea. Sie sei auch bereit, ihr Leben einzusetzen, sagt sie beim Mittagessen in der Kantine. „Wenn es zu einem Konflikt käme, wäre ich bereit, in diesen zu ziehen.“ Das solle sie bloß nicht ihrer Mutter erzählen, sagt ihr Vater, der ihr gegenübersitzt. Er hatte selbst 15 Jahre als Zeitsoldat gearbeitet, inklusive Auslandseinsätzen. Seine Tochter wäre die vierte Generation in der Familie als Soldatin.