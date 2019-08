Offener Brief : Bundeswehr-General teilt gegen AfD-Politiker Wundrak aus

Soldaten sind in der AfD keine Seltenheit. Im Gegenteil. In den Reihen der Parteiprominenz finden sich eine ganze Reihe von Politikern, die viele Jahre in der Bundeswehr ihren Dienst verrichteten. Der stellvertretende Parteivorsitzende Georg Pazderski selbst hat es in seiner aktiven Zeit ebenso bis zum Oberst gebracht wie der verteidigungspolitische Sprecher im Bundestag, Rüdiger Lucassen, und der Abgeordnete Gerold Otten. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Uwe Junge ist Oberstleutnant a.D., der Abgeordnete Jan Nolte noch Oberbootsmann der Reserve. Das Bild an der Spitze spiegelt sich laut Auskunft der AfD auch in ihrer Struktur wider. Von den 35.000 Parteimitgliedern sollen rund 2100 Berufssoldaten sein. Überprüfen lässt sich das nicht.

Seit Ende Juli verfügt die AfD nun ganz offiziell über einen ehemaligen General in ihren Reihen. Joachim Wundrak, Generalleutnant a.D. und zuletzt bis Herbst 2018 Kommandeur des „Zentrums Luftoperationen der Luftwaffe“ in Kalkar. Er kandidiert inzwischen für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover. Und das mit typischen AfD-Positionen. Wundrak bezichtigt große Teile der Politik einschließlich der Bundeskanzlerin, sich antideutsch zu verhalten. Nur die AfD lege überhaupt noch Wert darauf, die deutsche Souveränität zu erhalten. Er warnt vor Überfremdung und sexuellen Übergriffen durch Ausländer. Von der EU hält er herzlich wenig, beschwert sich über die Arbeit von Journalisten und hat Verständnis für das „Fliegenschiss“-Zitat, mit dem der Parteivorsitzende Alexander Gauland die Nazizeit charakterisierte.

„Wir verlieren Teile der Bundeswehr an die AfD“

Mit seiner Kandidatur und seinen Äußerungen scheint Wundrak ein Kronzeuge für die Sorge zu sein, die Friedrich Merz bereits Ende Juni geäußert hatte. „Wir verlieren Teile der Bundeswehr an die AfD“, hatte der CDU-Politiker in einem Interview gewarnt, wenn die etablierten Parteien untätig blieben.

Ob diese Sorgen berechtigt oder überzogen sind, lässt sich kaum feststellen. Tätig geworden ist jetzt aber jemand, der wie Wundrak selbst für sich in Anspruch nehmen kann, Jahrzehnte in der Bundeswehr gedient zu haben und ebenfalls zur Spitze ihrer Hierarchie gehörte. Brigadegeneral a.D. Klaus Wittmann, vor seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr 2008 zuletzt an der Führungsakademie der Bundeswehr und am Nato Defense College in Rom tätig, hat sich an Wundrak gewandt. Der offene Brief, den er bereits am 9. August veröffentlichte, liest sich, wenn auch höflich im Ton, wie eine Anklage.

Wittmann wirft Wundrak vor, mit seinen Überzeugungen während seiner Dienstzeit hinter dem Berg gehalten zu haben. Tatsächlich war Wundrak laut eigener Aussage bereits im Sommer 2017 in die AfD eingetreten. Er sei jedoch ein „eher stilles Mitglied“ geblieben, da er „Repressalien“ gefürchtet habe. Tatsächlich könne es eigentlich nur die Befürchtung gewesen sein, den Großen Zapfenstreich zu eigenen Ehren in Gefahr zu bringen. Die typische Ehrung des Landes für ausscheidende ranghohe Generale.

Weiterhin erinnert Wittmann an die Pflichten, die sich für einen militärischen Vorgesetzten aus dem Soldatengesetz ergeben. Dort steht, dass Offiziere und Unteroffiziere jederzeit bei ihren Äußerungen die Zurückhaltung zu wahren haben, die erforderlich ist, um das Vertrauen als Vorgesetzte zu erhalten. Das gilt auch für diejenigen, die aus dem Dienst bereits ausgeschieden sind.

Wittmann wirft Wundrak zudem vor, dass er bislang nur „ziemlich banale“ politische Äußerungen getätigt habe. Ihn und andere Soldaten würde sehr interessieren, welche Haltung er zur deutschen Sicherheitspolitik nun tatsächlich einnehme. Aus dem „Strategiepapier“ seiner Partei ergäben sich zahlreiche Fragen, die Wittmann selbst abschließend bereits für sich beantwortet: „Sollten Sie sich mit all dem identifizieren, müssten Sie ja in atemberaubender Geschwindigkeit vieles von dem über Bord geworfen haben, wofür Sie bis vor kurzem standen.“

Mit Blick auf die von Wundrak gebilligte Verharmlosung der Nazizeit durch den AfD-Parteivorsitzenden Alexander Gauland kommt Wittmann zu dem Schluss, dass sein langjähriger Kamerad offenbar entweder im Geschichtsunterricht geschlafen oder aber Jahrzehnte politischer Bildung in der Bundeswehr verschlafen habe, für die er als Vorgesetzter ja selbst verantwortlich war. Seine Empfehlung ist eindeutig: Wundrak solle sein Engagement in der AfD überdenken. Solange noch Zeit sei, seinen guten Ruf zu retten. Die Fülle extremistischer, tendenziöser und Ressentiment geladener Aussagen der AfD ist für Wittmann offenkundig. Der Brief, so Wittmann, sei ein Angebot an Wundrak „zur streitigen Auseinandersetzung“.

Eine Antwort des AfD-Generals steht aus.