Zweite Landung geglückt : Bundeswehr fliegt mehr als 120 Menschen aus Kabul aus

Die Bundeswehr hat am Dienstagmittag ein zweites Flugzeug mit Fallschirmjägern und Sicherungspersonal am Flughafen in Kabul landen können. Es sei gelungen, mehr als 120 Personen auszufliegen, teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Nachmittag auf Twitter mit. Nach seinen Angaben befanden sich Deutsch, Afghanen und Angehörige anderer Nationen an Bord des Airbus A400M der Luftwaffe. „Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt“, twitterte Maas. Die Maschine landete kurz darauf in Taschkent im Nachbarland Usbekistan.

An Bord des Airbus war auch der Kommandeur des laufenden Einsatzes, ein Brigadegeneral, in Kabul eingetroffen. Aufgabe des auf jetzt mehr als hundert Soldatinnen und Soldaten angewachsenen Kontingents sei es nun, aus den chaotischen Verhältnissen am Ort heraus die Rettungsflüge zu organisieren und zu sichern, teilte Generalinspekteur Eberhard Zorn am Dienstag mit. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte, es gehe nun darum, „so lange wie möglich so viele wie möglich rauszufliegen“. Dazu stünden bis zu 600 Soldaten bereit, auch Kräfte für Extremfälle. Deutschland plant für Dienstag noch zwei weitere Rettungsflüge. Im Nachbarland Usbekistan steht zudem ein Flugzeug mit medizinischer Ausrüstung bereit. In dem sogenannten Med-Evac können Verletzte versorgt und transportiert werden.

Eine erste Maschine der Bundeswehr mit Fallschirmjägern an Bord war am Montagabend unter riskanten Bedingungen in Kabul gelandet. Unter anderem war die Rollbahn unbeleuchtet und nicht frei von Gegenständen und Menschen. Kramp-Karrenbauer sprach von einem „Husarenstück“. Die Kritik daran, dass diese Maschine nur sieben Personen außer Landes brachte, wies die Ministerin zurück. Es sei darum gegangen, die eigene Truppe dorthin zu bringen, um die weitere Rettung organisieren zu können. Am Flugplatz befanden sich zu dieser Zeit, etwa um 2 Uhr Ortszeit, nur wenige Personen, die zum Ausfliegen vorgesehen waren. Generalinspekteur Zorn sagte, es gebe in Kabul eine Ausgangssperre, die von Taliban-Kräften überwacht werde.

Doch inzwischen kristallisiert sich immer klarer heraus, dass die Taliban gegenwärtig den Zugang zum Flughafen nur noch Ausländern ermöglichen. An den Kontrollstellen der Taliban in Kabul seien in den vergangenen Tagen ausländische Staatsbürger durchgelassen worden, sagte Maas am Dienstag in Berlin. Für afghanische Ortskräfte, die etwa für Bundeswehr, Bundespolizei oder Entwicklungsorganisationen gearbeitet haben, gebe es keine derartige Zusage. „Für sie ist die Lage deutlich gefährlicher“, sagte Maas. Man arbeite zusammen mit den USA und anderen Staaten an sicheren Wegen. „Wir wollen dafür sorgen, dass der Weg für Ortskräfte zum Flughafen ein möglichst sicherer wird.“

Zudem haben viele Ortskräfte offenbar große Angst, dass Papiere, die ihre Arbeit für westliche Streitkräfte oder Organisationen belegen, von Taliban-Posten bei ihnen gefunden werden. Durch die Sperrkette US-amerikanischer Kräfte unmittelbar am Flughafen gelangen sie aber nur dann, wenn sie eben diese Papiere vorweisen können. Nach Einschätzung der Bundesregierung ist es derzeit nicht möglich, in Kabul anwesende ehemalige afghanische Ortskräfte der Botschaft, der Entwicklungshilfe oder der Polizei zum Flughafen zu bringen. Das gilt den Angaben zufolge erst recht für Personen, die sich noch im Land aufhalten, etwa in Kunduz oder Mazar-i-Sharif, wo Deutschland sich jahrelang engagiert hat. Markus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte sagte, es gebe für sie kaum noch Hoffnung.