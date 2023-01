F.A.Z. Exklusiv : Der Bundeswehr fehlt Geld für Manöver und Treibstoff

Das Verteidigungsministerium hat offenbar viel zu wenig Geld für Truppenübungen und Manöver eingeplant. Wie aus einer Aufstellung hervorgeht, ist der Einzelposten „Truppenübungen“ für das laufende Jahr stark unterfinanziert. Damit setzt sich trotz eines Etats von 50 Milliarden Euro und dem 100-Milliarden-Sonderfonds die Mangelwirtschaft selbst bei den Grundlagen der Einsatzbereitschaft fort. Neben ausreichendem Manöveretat fehlte es zuletzt auch an Munition und selbst an Treibstoff für die Fahrzeuge der Bundeswehr. Verantwortlich für Haushalt und Controlling im Ministerium von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist Staatssekretärin Margaretha Sudhof, eine parteipolitische Vertraute der Verteidigungsministerin aus ihrer Zeit im Justizministerium.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Statt des bereits jetzt absehbaren Bedarfs von rund 340 Millionen Euro für Übungen und Manöver stehen im Verteidigungsetat in der entsprechenden Titelgruppe nur 253 Millionen Euro zur Verfügung. Die Verantwortlichen im Verteidigungsministerium versuchen nun, mehr Geld zu bekommen. Woher sie es erhalten können, ist ungewiss. Zudem wird an Übungen gespart. In der internen Aufstellung, die der F.A.Z. vorliegt, heißt es: „Derzeit werden regierungsintern diverse Möglichkeiten der Mittelverstärkung geprüft.“ Klar sei: „Der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft wird alles unterzuordnen sein.“

Die unzulängliche Finanzplanung fügt sich in eine Reihe von Fehleinschätzungen und unterlassener Vorsorge des Verteidigungsressorts. So war der Bundeswehr im vergangenen Herbst fast der Sprit ausgegangen, weil der Etat für die Treibstoffe für die Fahrzeuge bereits Mitte Oktober nahezu aufgebraucht war. Der nötige Treibstoff für den Rest des Jahres konnte dann unter anderem aus Mitteln für die Pandemie gewonnen werden. Noch gravierender ist der Mangel an Munition. Hier fehlten der Bundeswehr bereits vor dem Ukrainekrieg rund 20 Milliarden Euro, eine Lage, die sich durch erhebliche Munitionsabgaben an die Ukraine und enorme Preissteigerungen noch verschlimmert haben dürfte.

Das Verteidigungsministerium verweist auf Preissteigerungen

Dennoch blieben größere Bestellungen zunächst aus, im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht lediglich einen Bruchteil des Notwendigen veranschlagt. Um dieses Versäumnis zu korrigieren, schrieb Lambrecht Anfang Dezember einen Bittbrief an Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Lindner erteilte ihr eine klare Absage und ließ ausrichten: „Ich muss feststellen, dass Sie die hier angeführte Notwendigkeit der Munitionsbeschaffung weder bei der Verhandlung zum Sondervermögen noch im Zuge des parlamentarischen Verfahrens zum Ausdruck gebracht haben.“ Ursächlich für den Munitionsmangel sei aus Sicht des Finanzministeriums wohl nicht Geldmangel, sondern „komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse“. Das Finanzministerium erklärte sich aber bereit, das Verteidigungsministerium bei der „Verbesserung ihrer Planungsprozesse“ gern zu unterstützen.

Auch die aktuellen Begründungen des Verteidigungsministeriums für den Geldmangel bei der Manöverplanung bieten Anlass für Verwunderung. So heißt es unter den „zusätzlichen, unvorhergesehenen Bedarfen“, es habe Preissteigerungen bei Transport und Energie gegeben. Eine Erkenntnis, die dem Lambrecht-Ministerium offenbar beim Abschluss des Etats Mitte November 2022 noch verborgen war. Auch die Tatsache, dass nach den Corona-Jahren nun wieder mehr geübt werden muss, um einsatzbereit zu sein, scheint nicht eingeplant gewesen zu sein. Zu den nötigen Mehrausgaben kommen Übungskosten für die Aufstellung und Zertifizierung einer Division für die NATO hinzu, die ebenfalls vor Monaten beschlossen wurde.

Mehr zum Thema 1/

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte dem Ministerium am 11. November auferlegt, darzulegen, wie man die Lücken schließen will. Das Ministerium schlägt nun vor, etwa bei bereits geplanten Übungen zu kürzen, etwa bei der NATO-Alarmübung „Noble Jump“. Auf diese Weise sollen etwa 39 Millionen Euro eingespart werden. Das Einsatzführungskommando und andere Bereiche seien aufgefordert worden aufzuzeigen, welche Übungsvorhaben gestrichen oder abgesagt werden müssen. Darüber hinaus wird beauftragt, die Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu bewerten und darzustellen.