Bundeswehr : Zehn Punkte für den neuen Verteidigungsminister

Ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter Typhoon der Luftwaffe fliegt am 24. Oktober über der Ämari Airbase in Estland. Bild: dpa

Wen auch immer Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Dienstag zum neuen Verteidigungsminister beruft – die Ausgangslage bleibt herausfordernd: Während Europa sich durch den russischen Überfall in der Ukraine in der bedrohlichsten Situation seit der Kuba-Krise sieht, befindet sich die Bundeswehr in einem desolaten Zustand. Die Zeitenwende, die Scholz Tage nach Invasionsbeginn ausrief, ist bislang kaum mehr als ein Lippenbekenntnis auf einem Sonder-Schuldenberg. Deutschland hat ein entscheidendes Jahr verloren, um die Bundeswehr zu modernisieren. Und es bleiben nun nur noch maximal zwei Jahre Zeit, bis der nächste Bundestagswahlkampf die nötige Geschlossenheit im Parlament für beherzte Schritte so gut wie unmöglich machen wird.

Es ist ein kleines Zeitfenster, das dem neuen Inhaber (egal ob männlich, weiblich oder divers) der Befehls- und Kommandogewalt bleibt, um entschlossene Reformen einzuleiten. Und auch seine Nachfolger müssten sie verfolgen. Um die zahlreichen strukturellen Ursachen für den Stillstand in den Streitkräften zu beheben, braucht es locker zwölf bis 15 Jahre. Denn im Verteidigungssektor handelt es sich um einen Fall von Staatsversagen, dessen tiefgreifende Folgen in jedem Winkel des Systems zu erkennen sind. Obwohl militärische Sicherheitsvorsorge und in ihrer Folge auch Rüstung Verfassungsrang besitzen, blickt Deutschland auf 30 Jahre politisches Desinteresse, Dauersparen im Verteidigungshaushalt und bürokratische Regelungswut zurück. Im Ergebnis machen in der Bundeswehr, vor allem aber im Verteidigungsministerium und den ihm nachgeordneten Behörden, alle alles nach Vorschrift. Unterm Strich steht aber keine nennenswerte Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.

Die unzähligen und ineinander verknoteten Einzelprobleme bedeuten, dass es keine einfache Lösung gibt. Um die Zeitwende in Schwung zu bringen, die Bundeswehr langfristig wieder fit zu bekommen und auch um die Ukraine zu unterstützen, muss der neue Verteidigungsminister an vielen Stellen gleichzeitig seine Arbeit beginnen. Die Wichtigsten lassen sich in zehn Punkten zusammenfassen:

Erstens: Der Verteidigungsminister muss das Kabinett davon überzeugen, den Verteidigungshaushalt zu erhöhen und darüber hinaus ein Transformationsbudget einzurichten: Projekte werden nur angegangen, wenn das Geld reicht und planbar zur Verfügung steht. Das ist trotz des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens bislang nicht ausreichend der Fall. Wächst der jährliche Wehretat nicht weiter, fressen Betriebs- und Personalkosten das Geld für reguläre Rüstung wieder auf - spätestens ab 2027 gäbe keinen Rüstungshaushalt neben dem Sondervermögen. Um rasche Umbauten und Entlassungen noch in diesem Jahr vornehmen zu können, braucht die neue Leitung zudem ein Transformationsbudget für 2023, jenseits des normalen Haushalts, um in den in den ersten Monaten schnell handeln zu können.

Beides setzt zweitens voraus, dass der neue Verteidigungsminister den Bundestag für einen langfristigen Umbau gewinnen kann – und das über die Regierungsparteien hinweg. Nur wenn die breite Masse der demokratischen Parteien sich darauf einlässt, können die Ressourcen und damit Stabilität im Alltagsbetrieb und das Kurshalten bei der strategischen Ausrichtung für die oben genannte Frist gewährleistet werden.

Der Verteidigungsminister kann mit einem umfassenden und langfristigen Umbauplan auch nicht allein vor das Parlament treten. Die Bundeswehr ist für ihre Funktion bei Gehältern, Sicherheitsvorschriften und internationalen Kooperationen abhängig von anderen Ressorts, etwa Wirtschaft, Finanzen, Innen, Auswärtiges. Deshalb wird der Plan zur Wiederherstellung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit drittens nur mit der Zustimmung all‘ dieser Ministerien glaubwürdig und durchführbar sein. Das gilt insbesondere für eine Rüstungs- und Beschaffungsstrategie. Während hier die größten Baustellen warten, wird dies zusätzlich auch eine Neubestimmung im Verhältnis des Staates zur privaten nationalen und sehr diversen internationalen Verteidigungsindustrie bedeuten.