NATO-Manöver : Haubitzen in der Heide

Über die Lieferung von Panzerhaubitzen an die Ukraine ist viel diskutiert worden. Auf dem Übungsplatz Bergen zeigt das Heer, was die Waffe anrichten kann.

Belgische Soldaten am Dienstag beim NATO-Training in Munster Bild: Reuters

Ein weites Stück Heide bei Munster, blauer Himmel, Vögel zwitschern. In ungefähr zweieinhalb Kilometer Entfernung soll sich eine Militärkolonne befinden, bestehend aus Panzern und Raketenwerfern. Man sieht sie nicht, denn die Kolonne ist nur auf einer Übungskarte eingezeichnet. Wenn es sie allerdings wirklich gäbe, wäre sie in ein paar Sekunden zerstört. Deutsche Artilleristen haben sie auf dem Schirm. Und sie sorgen jetzt dafür, dass die Vögel verstummen und das Heidestück weiter hinten in schwarzem Rauch und zuckenden Blitzen verschwindet. Wo die gegnerische Kolonne gestanden hätte, explodieren Geschosse, abgefeuert von Panzerhaubitzen, die in zehn Kilometer Entfernung an einem Waldrand stehen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Was die Bundeswehr hier demons­triert, ist die ungeheure Zerstörungskraft ihrer 155-mm-Munition. Sie entgleitet der schwersten Waffe, die das Heer besitzt. 57.000 Kilo Kampfgewicht bringt eine Panzerhaubitze 2000 auf die Waage, 60 Schuss hat sie an Bord. Zehn in der Minute steht im Handbuch. „Wir schaffen zwölf“, sagt Hauptfeldwebel Martin M., Chef eines Zuges aus vier Fahrzeugen. Nachdem man die Wirkung hatte besichtigen können, geht es per Bus eine halbe Stunde durch die Heidelandschaften des größten deutschen Truppenübungsplatzes Bergen/Munster, nördlich von Hannover. Von dort kam das Feuer. Aber man sieht nichts. So soll es sein.

Länderspezifische Waffensysteme und Sprachbarrieren

Die Bundeswehr übt dieser Tage gemeinsam mit Streitkräften aus neun NATO-Staaten den Ernstfall für die schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses (VJTF). Deren Leitverband ist die Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“. Insgesamt und mit aller Logistik hat dieser NATO-Kampfverband bis zu 12.000 Soldaten. Geführt wird er von Brigadegeneral Alexander Krone.

Seine Aufgabe war und ist es, aus den vielen Einzelteilen, etwa aus den Niederlanden, Norwegen, Estland oder Tschechien, einen Verband zu formen, der jeden Gegner abschrecken, notfalls aber auch wirksam bekämpfen kann. Wenn man allein die vielen länderspezifischen Waffensysteme und die noch vielfältigeren Computerdesigns der Partner­armeen betrachtet, ist das ein Kunststück. Von den Sprachbarrieren ganz abgesehen. Doch am Ende der jetzigen Übung „Wettiner Heide“ werden nach monatelanger Vorbereitung unter anderem die Artillerieverbände von der NATO zertifiziert. Der TÜV für ihre Einsatzbereitschaft.

Das alles wäre gar nichts Besonderes und gibt es schon seit Ewigkeiten. Doch vom Artilleriefeldwebel in der Panzerhaubitze bis hoch zum General wissen alle: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist nichts mehr wie vorher. Und Bilder der Zerstörung haben sie alle, ebenso die Gäste und Besucher der Übung, in den letzten Wochen beinahe live im Fernsehen gesehen. Hier ist allen Beteiligten klar, welche Höllenmaschinen Deutschland und die Niederlande nun der Ukraine liefern wollen. Viele NATO-Partner, allen voran Amerika, tun es gleich.