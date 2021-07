44 Parteien zugelassen : Pogo steht nicht zur Wahl

An der Bundestagswahl am 26.September wollten 87 politische Vereinigungen teilnehmen. Am Donnerstag und Freitag beugte sich der Bundeswahlausschuss über ihre Anträge und entschied, welche davon als Partei anerkannt und zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags zugelassen werden. Von den Organisationen, die eine Teilnahme beantragt hatten, wurden 44 anerkannt, 43 Vereinigungen wurde die Zulassung nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen versagt. Es handelt sich dabei zum Teil um Klein- und Kleinstparteien, manchmal mit um die 50 Mitgliedern bundesweit.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Allerdings waren in diesem Jahr aufgrund der Pandemie die Kriterien für die Zulassung etwas abgeschwächt worden. So wurde etwa die Zahl der notwendigen Unterschriften für einen Antrag reduziert. Der Bundeswahlausschuss prüft aber auch, ob eine Partei bereits in der Öffentlichkeit hervorgetreten ist, durch Broschüren, Internetauftritte oder Veranstaltungen. Es gehe dabei darum, so erläuterte Bundeswahlleiter Georg Thiel, ob die Parteien „eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit ihres Willens bieten, an der politischen Willensbildung mitwirken und das Volk vertreten zu wollen“.