Bundesverwaltungsgericht : Ausgangsbeschränkungen in Bayern waren unverhältnismäßig

Das Bundesverwaltungsgericht hat erstmals über die Rechtmäßigkeit früherer Corona-Verordnungen entschieden. Die strenge Ausgangssperre in Bayern war demnach rechtswidrig. Anders sieht es mit Maßnahmen in Sachsen aus.

Bayern gibt sich gern das Image eines Bundeslandes, in dem noch Recht und Ordnung herrschen. Ob in Fragen der Präventivhaft für Gefährder, die dort so lang angeordnet werden darf wie sonst nirgends oder bei den Befugnissen des Verfassungsschutzes – man geht „bis an die Grenzen“ des Rechtsstaats, wie es Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schon sagte. Und manchmal darüber hinaus.

Mit Blick auf den Verfassungsschutz attestierte das Bundesverfassungsgericht dem Freistaat schon im April zahlreiche Verstöße gegen das Grundgesetz. Am Dienstag folgte eine höchstrichterliche Korrektur der bayerischen Corona-Politik.

Dieses Mal kam die Klarstellung aus Leipzig. Dort entschieden die Richter des Bundesverwaltungsgerichts, dass die bayerischen Ausgangssperren zu Anfang der Pandemie schwer und unverhältnismäßig in Grundrechte eingegriffen haben.

Am 24. März 2020 hatte die bayerische Landesregierung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen, die rückwirkend vom 21. März und bis zum 19. April galten. Gemäß der Verordnung durfte die eigene Wohnung nur verlassen, wer einen triftigen Grund hatte.

Das konnte der Weg zur Arbeit oder ein Arztbesuch sein. Auch Sport war erlaubt, allerdings nur allein oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts. Das bloße Verweilen an der frischen Luft – etwa, um auf einer Bank ein Buch zu lesen – war verboten. Bayern ging mit der Regelung noch über den damaligen Bund-Länder-Beschluss hinaus.

Auch ein Spielraum hat Grenzen



Schon im vergangenen Oktober verwarf der bayerische Verwaltungsgerichtshof die Ausgangssperre als rechtswidrig. Die Landesregierung habe offen gelassen, warum die Ausgangsbeschränkungen auch infektiologisch unbedeutendes Verhalten umfassten. Mildere Maßnahmen seien auch zu Beginn der Pandemie und trotz aller Unsicherheiten denkbar gewesen.

Dem folgten nun die Richter des obersten deutschen Verwaltungsgerichts. Der bayerischen Regierung habe bei Erlass der Verordnung zwar ein Beurteilungsspielraum zugestanden. „Ein solcher Spielraum hat jedoch Grenzen“, wie es in der Mitteilung des Gerichts heißt.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonte am Dienstag, wie wichtig es zu Beginn der Pandemie gewesen sei, „nicht zu lang zu zögern.“ Aus damaliger Sicht seien die Ausgangssperren richtig gewesen, so Holetschek. Daran ändere auch der richterliche Rückblick nichts. Respektieren werde man die Entscheidung gleichwohl.

Sächsische Verordnung war rechtmäßig

Keinen Erfolg hatten in Leipzig die Anträge eines Mannes aus Sachsen. Er hatte sich gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gewandt, gegen die Schließung von Gastronomiebetrieben und Sportstätten – Maßnahmen, die eine Verordnung der sächsischen Regierung im Frühjahr 2020 vorsah.

Damals gab es für die weitreichenden Regeln zur Kontaktbeschränkung noch kein Parlamentsgesetz. Vielmehr erließen alle Landesregierungen Verordnungen, die auf Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz beruhten. Dabei handelte es sich um eine noch aus vorpandemischer Zeit stammende Generalklausel, die allgemeine Schutzmaßnahmen enthielt. Der auf die Pandemie zugeschnittene Paragraf 28a wurde erst im November 2020 vom Bundestag verabschiedet.

Nach und nach wuchs damals die Kritik an den Landesverordnungen; Juristen verwiesen auf das Rechtsstaatsprinzip. Es verlangt, dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber alles „Wesentliche“ selbst regelt, nicht die Regierung.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied nun, dass der allgemeine Paragraf 28 im Frühjahr 2020 angesichts aller Ungewissheiten über das Coronavirus noch eine zulässige Rechtsgrundlage war. Die sächsische Verordnung halten die Richter für verhältnismäßig.