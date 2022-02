Bundesversammlung : Wie die Wahlleute unsere Zeit widerspiegeln

Im Friseursalon am Marktplatz von Glinde, einer Kleinstadt östlich von Hamburg, wundern sie sich kein bisschen, wenn jemand von der F.A.Z. anruft, um Friseurin Wiebke Exner zu interviewen. Denn Exner wählt an diesem Sonntag in Berlin den Bundespräsidenten. Als Wahlfrau nominiert hat sie die SPD, die damit auf die schwere Lage von Friseurinnen in der Pandemie aufmerksam machen will.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Die Idee mit den Friseurinnen hatte der Landtagsabgeordnete Martin Habersaat. In dem Friseursalon, den er selbst besucht, fand sich niemand, der nach Berlin fahren wollte. Also schaute er in dem Salon am Markt vorbei. Wiebke Exner hatte an dem Tag frei, aber ihre Chefin rief sie gleich an, weil sie wusste, dass die Bundesversammlung genau das Richtige für sie ist.

Und tatsächlich: „Für mich ist das wie ein Sechser im Lotto, ich freue mich riesig“, erzählt Exner zwischen zwei Haarschnitten. Sie sei in einem politischen Haushalt aufgewachsen und interessiere sich für Politik, auch wenn sie als alleinerziehende Friseurin keine Zeit habe, sich selbst zu engagieren. 17 Wochen habe sie während der Pandemie nicht arbeiten können, das sei hart gewesen, die Nominierung ein Signal für Friseurinnen. „Und für mich ist das eine Ehre, dass ich das mitmachen darf, als jemand, der nicht in der Politik und nicht prominent ist.“

Wahl Steinmeiers gilt als Formalie

In der Politik oder prominent sind tatsächlich die meisten der 1472 Wahlleute, die Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit küren werden – da sich SPD, FDP, Grüne und Union für ihn aussprechen, gilt die Wahl als Formalie. Die Gegenkandidaten von AfD, Linkspartei und Freien Wählern sind chancenlos. Die Bundesversammlung, die in ihrer jeweiligen Besetzung immer nur einmal zusammentritt und sich nach der Wahl des Staatsoberhaupts wieder auflöst, besteht zur einen Hälfte aus allen Abgeordneten des Bundestags und zur anderen Hälfte aus Personen, die von den Parteien in den Bundesländern bestimmt werden. Seit gut 30 Jahren sind das nicht mehr bloß Landtagsabgeordnete, sondern immer öfter auch Prominente.

In diesem Jahr zum Beispiel: der Fußballspieler Leon Goretzka, Pianist Igor Levit, Polit-Ökonomin Maja Göpel, Astronaut Alexander Gerst, die Schauspielerinnen Fritzi Haberlandt und Sibel Kekilli, Bundestrainer Hansi Flick, Autorin Sophie Passmann, Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf und Rapperin Reyhan Şahin, bekannt als Lady Bitch Ray. Doch es sind auch einige Nicht-Promis dabei, neben der Friseurin Exner und dem Feuerwehrmann Patrick Schöneborn etwa die Krankenschwestern Angela Steinhauer und Cornelia Nikolay.

Denn diese Bundespräsidentenwahl steht ganz im Zeichen der Pandemie. Das zeigt sich daran, dass erstmals im Paul-Löbe-Haus statt im Bundestag gewählt wird, weil in der großen Halle in seiner Mitte mehr Abstand gehalten werden kann und daran, dass sämtliche Partys und Empfänge rund um die Wahl ausfallen. Vor allem aber zeigt es sich in der Besetzung der Bundesversammlung.