2-G-plus-Regel im Bundestag : Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag der AfD ab

Katholische Bischöfe : „Waffenlieferungen an die Ukraine sind grundsätzlich legitim“

Die katholischen Bischöfe in Deutschland halten Waffenlieferungen an die Ukraine für ethisch vertretbar. Auch die geplante Stärkung der Bundeswehr sei „grundsätzlich plausibel“, heißt es in einer Erklärung zum Ukrainekrieg.