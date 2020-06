Bundesverfassungsgericht : Wann Kritik zur Schmähkritik wird

Aktualisiert am

Einen Tag nach der Reform zur wirksameren Bekämpfung von Hass im Internet hat das Bundesverfassungsgericht die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Strafrecht noch einmal deutlich gemacht. In einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschied der Erste Senat über vier Verfassungsbeschwerden, mit denen sich die Kläger gegen die Verurteilung wegen Beleidigung gewehrt hatten.

In einem Fall war dem Beschwerdeführer das Umgangsrecht mit seiner Tochter entzogen worden. Nach der Entscheidung machte er Namen und Bilder der beteiligten Richter im Internet öffentlich. Er bezeichnete sie als „asoziale Justizverbrecher“ und „Kindesentfremder“, die auf Geheiß des namentlich genannten „rechtsradikalen“ Gerichtspräsidenten entschieden hätten, der „offenkundig massiv rechtsbeugend“ agiere. Wegen des sachlichen Bezugs und der verständlichen emotionalen Situation habe es sich nicht um Schmähkritik gehandelt, entschieden die Strafrichter. Sie nahmen deshalb eine Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz vor, die im Fall von Schmähungen gar nicht erst nötig ist; grundsätzlich überwiegt hier automatisch der Ehrschutz. Die Abwägung der Strafrichter ging dann zugunsten des Persönlichkeitsschutzes aus, sie verurteilten den Mann wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe. Das Verfassungsgericht bestätigte die Entscheidung.

Drastik macht keine Äußerung zur Schmähung

Die Richter machten noch einmal deutlich, dass eine Äußerung nur dann eine Schmähung darstellt, wenn sie keinen „nachvollziehbaren Bezug mehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung“ hat; es muss ihr allein um das „grundlose Verächtlichmachen der betroffenen Person als solcher“ gehen. Dass eine Beleidigung besonders drastisch ist, reicht nicht aus, um sie als „Schmähkritik“ zu qualifizieren.

Der Erste Senat stellte zudem klar, welche Aspekte bei einer Interessensabwägung berücksichtigt werden müssen. In dem Beschluss heißt es, die Meinungsfreiheit wiege umso schwerer, „je mehr die Äußerung darauf zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten“. Gehe es dagegen nur um die „emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen einzelne Personen“, komme der Meinungsfreiheit weniger Bedeutung zu.

Da deren grundrechtlicher Schutz aus dem „besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik“ erwachsen sei, müsse auch berücksichtigt werden, ob eine Äußerung die Privatsphäre des Betroffenen oder „sein öffentliches Wirken“ betreffe. Der in Fragen der Meinungsfreiheit traditionell liberale Erste Senat stellt in seinem jüngsten Beschluss aber klar, dass auch der Gesichtspunkt der Machtkritik in eine Abwägung eingebunden bleibe. Gegenüber einer „öffentlichen Verächtlichmachung oder Hetze setzt die Verfassung allen Personen gegenüber äußerungsrechtliche Grenzen und nimmt hiervon Personen des öffentlichen Lebens und Amtsträger nicht aus“.

Um Hetze im Internet effektiver zu bekämpfen, hatte der Bundestag am Donnerstag eine Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen. Betreiber von Plattformen wie Facebook müssen rechtswidrige Inhalte künftig nicht nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Bei der Frage, ob ein Beitrag rechtswidrig oder von der Meinungsfreiheit umfasst ist, müssen sie sich an die nun noch einmal klargestellten Grundsätze halten.