Das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag bekannt gegeben, zwei nahezu gleichlautende Normen in den Polizeigesetzen von Hamburg und Hessen als verfassungswidrig einzustufen. Die Regelungen dienten der Datenauswertung der Polizei. Die Landesparlamente hatten sie beschlossen, um bisher unverbundene Daten in automatisierten Analyseplattformen vernetzen und mittels Suchfunktion erschließen zu können. Die Landespolitik in beiden Bundesländern hatte die dazugehörigen Befugnisse sehr weitgehend formuliert. Sie müssen nun stark verändert werden.

Die Karlsruher Richter halten es für grundsätzlich zulässig, dass die Polizei ihre Daten automatisiert auswertet. Sie schreiben in ihrer Entscheidung, Terroristen und Extremisten, aber auch gewöhnliche Kriminelle kommunizierten immer stärker digital. Dadurch entstehe letztlich auch bei der Polizei eine Datenmenge, die sich manuell kaum noch sortieren lasse. Das Gericht störte sich aber daran, dass die Gesetze in Hamburg und Hessen nicht sorgfältig unterscheiden, für welchen Zweck die Polizei die Daten ursprünglich erhoben hat, die dann automatisiert ausgewertet werden sollen.