Verfahren in Karlsruhe : Werden Gefangene für ihre Arbeit angemessen entlohnt?

Das Thema, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche beschäftigt, betrifft immerhin rund 44.000 Menschen. So viele Strafgefangene gibt es in Deutschland. Auch für die allermeisten von ihnen gehört zum Alltag die Arbeit. Viele Häftlinge sind in Schreinereien und Schlossereien der Justizvollzugsanstalten beschäftigt, externe Unternehmen lassen dort ebenfalls Arbeiten verrichten. Zu ihnen zählen Firmen wie die Thüringer Welltec-Wellpappentechnik und die Chemnitzer Kurz- und Modewaren GmbH, aber auch Großbetriebe wie VW. Das geht aus einer Recherche des Netzwerks Correctiv hervor.

In Gefängnissen soll Arbeit entscheidend der Resozialisierung dienen. Wie sehr sie das tatsächlich tut, ist erstaunlich unerforscht. Das zeigte auch die mündliche Verhandlung am Mittwoch.