Wahlberechtigte warten am 26. September 2021 nach 18 Uhr in einer Schlange vor einem Wahllokal an der Mandelstraße in Berlin darauf, ihre Stimmen abzugeben. Bild: dpa

In den gut siebzig Jahren seines Bestehens wurde am Bundesverfassungsgericht einiges verhandelt. Die Wiederholung einer Bundestagswahl zählte nicht dazu. Bis Dienstag. Da landete das Chaos, das sich am 26. September 2021 in Berlin ereignet hatte, im Karlsruher Verhandlungssaal.

In der Hauptstadt spielten sich damals Szenen ab, die Verfassungsrichter Peter Müller vergangenen Herbst zu der Äußerung veranlassten, so etwas „hätte man sich vor einigen Jahrzehnten vorstellen können in irgendeinem diktatorischen, sogenannten Entwicklungsland“. Etwas zurückhaltender sprach der jetzige Berliner Wahlleiter am Dienstag von einem „Problempuzzle“.