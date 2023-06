Zwischen 1,37 Euro und 2,20 Euro Stundenlohn bekommen Strafgefangene in Deutschland, die im Strafvollzug arbeiten. Diese geringe Vergütung verstößt gegen das Resozialisierungsgebot, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag verkündeten Urteil. Die aktuellen Gesetzesvorschriften zur Gefangenenentlohnung in Bayern und Nordrhein-Westfalen seien mit der Verfassung unvereinbar.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Die Konzepte zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebotes „sind in sich nicht schlüssig und widerspruchsfrei“, rügt das Gericht. So werde nicht klar, welche Bedeutung der Faktor Arbeit – im Vergleich zu anderen „Behandlungsmaßnahmen“ – habe, welche Ziele mit der Arbeit im Strafvollzug erreicht werden sollen und welchen Zwecken die vorgesehene Vergütung dienen. Spätestens bis zum 30. Juni 2025 müssen Bayern und Nordrhein-Westfalen die Vergütung für Strafgefangene nun neu regeln. Eine rückwirkende Erhöhung fordert das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht.

Pflicht zur Arbeit in zwölf Bundesländern

Der Zweite Senat entschied über die Verfassungsbeschwerden von zwei Strafgefangenen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. Dort sind Strafgefangene zur Arbeit verpflichtet, ebenso wie in zehn anderen Bundesländern. Zwangsarbeit ist in Deutschland zwar grundsätzlich verboten, für den Fall einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung macht das Grundgesetz aber eine Ausnahme. In Brandenburg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen können Strafgefangene selbst entscheiden, ob sie im Vollzug arbeiten möchten.

Die Strafgefangenen arbeiten entweder in Eigenbetrieben der Justizvollzugsanstalten – oft in Schreiner- oder Schlosserwerkstätten – oder sie sind in sogenannten Unternehmerbetrieben beschäftigt,. Diese übernehmen auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalten als Dienstleister für die freie Wirtschaft zum Beispiel Sortier-, Verpackungs- oder Montagearbeiten. Das Recherchenetzwerk Correctiv veröffentliche 2021 eine Liste von knapp 90 Firmen, die in den vergangenen fünf Jahren Arbeiten in Justizvollzugsanstalten verrichten ließen. Dort waren lokale Handwerksbetriebe, Zulieferer und Autokonzerne wie VW und BMW genannt.

Die Vergütung der Strafgefangenen bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Eckwert, der neun Prozent des Durchschnittseinkommens aller Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt. Damit hatte der Gesetzgeber die Entlohnung der Strafgefangenen im Jahr 2001 nahezu verdoppelt. Denn schon vor 25 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht die Höhe der Gefangenenentlohnung unter Hinweis auf das Resozialisierungsgebot für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin wurde die damals geltende Eckvergütung von fünf Prozent auf neun Prozent erhöht. Außerdem konnten sich Gefangene Freistellungstage erarbeiten. In einem Kammerbeschluss aus dem Jahr 2022 hatte das Bundesverfassungsgericht diese Regelung als „noch verfassungsgemäß“ gebilligt.

In der mündlichen Verhandlung zu den nun für verfassungswidrig erklärten Vorschriften hatten die Vertreter der bayerischen und nordrhein-westfälischen Landesregierungen darauf verwiesen, dass es für die Diskrepanz zwischen der Gefangenenvergütung und dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit zwölf Euro triftige Gründe gebe, unter anderem die deutlich geringere Qualifikation und Produktivität der Strafgefangenen.

Rund zwei Drittel hätten keine abgeschlossene Berufsausbildung, mehr als die Hälfte nicht einmal einen Schulabschluss. Auch seien die staatlichen Einnahmen durch die Arbeit der Strafgefangenen bei weitem nicht kostendeckend: Den 30 Millionen Euro, die dadurch jährlich in den bayerischen Landeshaushalt flössen, stünden Kosten für den Strafvollzug in Höhe von rund 400 Millionen Euro gegenüber.