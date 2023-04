Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe Bild: dpa

Im Film „Asterix erobert Rom“ erhalten Asterix und Obelix vom Römer Gaius Pupus die Aufgabe, im „Haus, das Verrückte macht“ den Passierschein A 38 abzuholen. Die Aufgabe ist unlösbar. Die Wegbeschreibungen in der Behörde sind so irreführend, dass der Schein nicht zu bekommen ist. Die Szene aus dem 1976 erstmals aus­gestrahlten Asterix-Film gilt als Klassiker, um die Auswüchse unverständ­licher Bürokratie darzustellen. Am Dienstag griff Bundesverfassungsrichter Peter Müller den Filmausschnitt auf, um die Komplexität des Wahlrechts zu verdeutlichen. Das Bundeswahlgesetz, das die Regeln für die Bundestagswahl vorgibt, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder geändert. Schon deshalb ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten.

In Karlsruhe führte dieser Umstand am Dienstag zu einer skurrilen Situation: Das Bundesverfassungsgericht ver­handelte mit viel Aufwand über ein Wahlrecht, das bei künftigen Bundestagswahlen gar nicht mehr gelten soll. Verfahrensgegenstand war die bei der vergangenen Wahl gültige Fassung, im Jahr 2020 beschlossen von den Fraktionen der großen Koalition. Demnach werden Überhangmandate nicht mehr voll ausgeglichen. Zudem wurde eine be­grenzte Möglichkeit geschaffen, Di­rektmandate einer Partei mit Listenmandaten derselben Partei in einem an­deren Bundesland zu verrechnen. Beides sollte die Größe des Bundes­tages begrenzen.