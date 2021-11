Bundesverfassungsgericht : Gericht ohne Grenzen?

Eigentlich befindet sich Andreas Voßkuhle seit einiger Zeit im selbst gewählten Abklingbecken. Der einstige Präsident wollte sich ein Jahr lang mit öffentlichen Äußerungen zu seinem ehemaligen Gericht und zu aktuellen verfassungsrechtlichen Streitfragen zurückhalten. Das ist ihm weitgehend gelungen; nur kürzlich brach aus ihm wohlüberlegt heraus, dass sich Karlsruhe in der Pandemie nicht „wegducken“ dürfe. Das sorgte bei einigen Verfassungsrichtern für Befremden; man hatte nicht diesen Eindruck; schließlich hatte das Gericht nicht nur Eilanträge entschieden, sondern will auch in vergleichsweise kurzer Zeit in der Hauptsache über die „Bundesnotbremse“ befinden. Ein Wegducken erkennt natürlich auch der Gerichtspräsident Stephan Harbarth darin nicht, wie er unlängst in der F.A.Z. sagte.

Voßkuhle wiederholte seine Kritik – verständlicherweise – auch nicht am Freitag, als er coronabedingt zum zweiten Mal, jetzt aber feierlich verabschiedet wurde. Die übliche Nabelschau diente auch der Selbstreflexion des Bundesverfassungsgerichts, aber keiner kritischen. Immerhin erlaubte sich Johannes Masing, der ebenfalls verabschiedet wurde, nach zwölf Jahren Amtszeit wisse man „nicht zuletzt auch um die Schwächen der Institution.“ Ohne das weiter auszuführen. Das Verfassungsgericht bleibe aber eine Instanz, „die der Logik der politischen Vernunft wenigstens ein Stück weit den Eigenstand des Rechts in seiner Idealität entgegensetzen kann“. Dafür lohne es sich einzustehen – in Europa und darüber hinaus. In Deutschland, so Masing weiter, „gehen wir dabei vielleicht weiter als andere Länder. Ich bin aber überzeugt, dass dies für unser Gemeinwesen ein Gewinn war und bleibt.“ Letztlich werde darüber freilich erst die Geschichte entscheiden – „oder genauer: deren Interpretation“.