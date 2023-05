Mehr als 40 Jahre ist der Mordfall her, der nun das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschäftigt. Dort haben es die Richter des Zweiten Senats mit einer Reform des Strafprozessrechts zu tun, die es ohne diesen Mord wohl nicht gegeben hätte – und an dem die Öffentlichkeit großen Anteil nimmt. Fast 200.000 Menschen setzten sich in einer Petition für die Gesetzesänderung ein. Gegner der Reform befürchten nicht weniger als eine Erosion des Rechtsstaats. Entsprechend gut besucht war am Mittwoch die mündliche Verhandlung.

Der Mord, um den es geht, ereignete sich 1981 im Landkreis Celle. In einem abgelegenen Waldstück wurde damals die 17 Jahre alte Frederike von Möhlmann vergewaltigt und erstochen. Spermaspuren am Tatort führten zu einem Verdächtigen, der schließlich freigesprochen wurde.