Aktualisiert am

Bundestagswahl soll in 400 Wahllokalen wiederholt werden

Wahlchaos in Berlin

Wahlchaos in Berlin :

Wahlchaos in Berlin : Bundestagswahl soll in 400 Wahllokalen wiederholt werden

Die Pannen am Tag der vergangenen Bundestagswahl waren so beträchtlich, dass sie das Ergebnis verzerren konnten. Deshalb wird in 400 Berliner Wahllokalen wohl noch einmal gewählt wird.

So soll es nicht laufen: Bundestagswahl 2021 in Berlin Bild: dpa

Die Szenen, die sich am 26. September 2021 in vielen Berliner Wahllokalen abgespielt ha­ben, waren einer Bundestagswahl unwürdig. Es wurden falsche Stimmzettel ausgeben, oder die Zettel fehlten komplett. Etliche Wahllokale mussten deshalb zeitweise geschlossen werden. Die Bürger sollten später wiederkommen. Wie viele das taten, ist un­klar. In mehr als 250 Wahllokalen gaben die Berliner noch nach 18.30 Uhr ihre Stimme ab. Da kannten viele längst die Hochrechnungen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

Mit dem Debakel sind nun verschiedene Institutionen befasst. Eine Expertenkommission hat in dieser Woche ihren Bericht vorgelegt, wonach die Pannen hätten vermieden werden können. Das Landesverfassungsgericht befasst sich mit der Abgeordnetenhauswahl vom gleichen Tag. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags berät über die Bundestagswahl. Die Obleute der Ampelkoa­lition sind nun zum Ergebnis gekommen, dass die Bundestagswahl in 400 der 2300 Berliner Wahllokalen zu wiederholen sei. Das bestätigte Johannes Fechner, SPD-Obmann im Ausschuss, der F.A.Z. Die Union konnte sich nicht damit durch­setzen, die Wahl in sechs der zwölf Ber­liner Wahlkreise komplett zu wieder­holen.