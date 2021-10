Bundestagswahl : Plakate von AfD und Grüne am häufigsten zerstört

FAZ Plus Artikel: Tübinger Oberbürgermeister : Palmers Zukunft hängt am seidenen Faden

Die Grünen wollen ihren nächsten Oberbürgermeister-Kandidaten in Tübingen per Urwahl bestimmen – und riskieren so, Boris Palmer um seine Zukunft zu bringen. Welche Möglichkeiten bleiben ihm, um seine politische Karriere zu retten?