Bundestagswahl : Könnten Grüne und Linke zusammen regieren?

Der Ausgang der Bundestagswahl im Herbst ist offen wie selten zuvor. Ein paar Dinge lassen sich allerdings schon sagen. So ist es nahezu ausgeschlossen, dass die Grünen wieder die kleinste Oppositionspartei im Parlament in Berlin werden. Im Moment fordern sie mit gut zwanzig Prozent in den Umfragen die Union heraus. Dass die Grünen überhaupt wieder in der Opposition landen, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Sie könnten mit der Union regieren, in einer Jamaika-Koalition oder in einer Ampel mit SPD und FDP.

Die Rolle der kleinsten Oppositionspartei könnte der Linken zufallen. Anders als die Grünen, die von einem Wahlergebnis von 8,9 Prozent ihren Höhenflug starteten, steht die Linke schlecht da. Sie kommt derzeit in Umfragen auf sechs bis acht Prozent, deutlich weniger als die 9,2 Prozent von 2017. Ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linken gilt vielen als unwahrscheinlichste Variante. Allerdings regieren solche Koalitionen in drei Bundesländern: in Thüringen, Berlin und Bremen. Und in vielen Fragen sind die Linken den Grünen viel näher, als es Union und FDP sind.

Könnten also Grüne und Linke überhaupt miteinander? In urbanen Milieus, in Universitätsstädten ist es für junge Leute oft eher eine taktische Frage, ob sie grün oder links wählen. Den gut situierten, „bürgerlichen“ Anhängern der Grünen ist die sozialistische Umverteilungs-Linke hingegen verdächtig. Immerhin wünschen sich laut einer Umfrage der Zeitschrift Der Spiegel 40 Prozent der Grünen-Sympathisanten eine Regierung mit SPD und Linken, nur 24 Prozent favorisieren Schwarz-Grün. Und in der gesamten Bevölkerung liegen beide Koalitionen mit zwanzig Prozent für Schwarz-Grün und 19 für Grün-Rot-Rot fast gleichauf. Die Kernwählerschaft der Linken, die sich im Alter zwischen Mitte fünfzig und siebzig bewegt, empfindet dennoch wohl Fremdheit gegenüber der Welt der Ökos.

Grün-rot-rote Perspektive verschreckt viele Wähler

Das kann allerdings auch bedeuten, dass beide Parteien nicht um dieselbe Wählerschaft konkurrieren – das könnte ein Vorteil für die Stabilität einer Koalition sein. Ausschließen wollen jedenfalls beide Parteien ein solches Bündnis nicht. Für die Linken, deren Wählerschaft ganz überwiegend für das Regieren ist, ist es die einzige Möglichkeit, überhaupt an die Macht zu kommen. Die Linken-Mitglieder würden darauf bestehen, dass eine solche Chance genutzt, zumindest geprüft würde. Und auch die grüne Basis erwartet, dass die Partei zumindest Gespräche führt, wenn die Koalition, die manche „progressiv“ nennen, rechnerisch möglich ist. Würden sie stärker als die SPD, dann würden die Grünen zum ersten Mal in ihrer Geschichte ins Kanzleramt einziehen.

Die grüne Führung weiß aber, dass die grün-rot-rote Perspektive viele Wähler verschreckt, die ihr Kreuz zuletzt bei der CDU gemacht haben und nun zu den Grünen tendieren, etwa, weil sie Klimaschutz wichtig finden. Eine Stimme für die Grünen, die zugleich eine Stimme für die Tiefroten ist? Das wäre eine Steilvorlage für Union und FDP, um die „Bürgerlichkeit“ der Grünen infrage zu stellen. Für die Partei würde es schwieriger, in wirtschaftsnahen Kreisen Stimmen zu sammeln. Oder wie es Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagt: „Die Grünen haben große Unterstützung bei den Eliten, die allerdings sehr selten für ein Mitte-links-Bündnis sind.“