Bundestagswahl in Berlin : Wahlwiederholung zurück auf Los

Der Druck war zu groß geworden: Die Ampelkoalition hat ihren Vorschlag zurückgezogen, die von zahlreichen Pannen geprägte Bundestagswahl in Berlin in einer absoluten Schmalspurvariante zu wiederholen. Stattdessen ist sie zu ihrem früheren Kompromiss zurückgekehrt. Danach soll die Wahl in 431 der 2256 Wahlbezirke wiederholt werden, was rund 17 Prozent ausmacht. Die Wahlbezirke, in denen die Wahl als fehlerhaft eingestuft wird, liegen in allen zwölf Berliner Wahlkreisen. Zudem soll nun auch wieder sowohl die Erst- als auch die Zweitstimme abgegeben werden.

Diese Regelung, die schon einmal im Juli von der Ampel ins Auge gefasst worden war, will der Wahlprüfungsausschuss in einer Sondersitzung am 7. November beschließen, hieß es in der Koalition am Donnerstag. Ein Beschluss in der Sitzung des Ausschusses am Donnerstag, der zunächst angekündigt war, komme nicht zustande, weil noch zu viele Änderungen in die 200 Seiten starke Beschlussvorlage eingearbeitet werden müssen. Am 11. November soll dann das Plenum des Bundestags über diesen Vorschlag entscheiden.