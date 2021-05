Wer führt den Wahlkampf an? : Ein AfD-Duo aus der Wundertüte

„Meuthens Mädchen“ und ein General a.D. wollen die AfD in den Wahlkampf führen. Sie treten gegen Parteichef Tino Chrupalla und Alice Weidel an. Nun entscheiden die Mitglieder.

In der kommenden Woche geht es los. Dann können die rund 30.000 Mitglieder der AfD ein Spitzenduo wählen. Von Montag 12 Uhr an sind sie eine Woche lang aufgerufen, im Internet darüber abzustimmen, wer die Partei in den Bundestagswahlkampf führt. Ganz basisdemokratisch, wie die Mitglieder es sich gewünscht haben.

Eigentlich dürfte ihnen die Wahl nicht schwerfallen. Denn es treten der Parteivorsitzende Tino Chrupalla an und Alice Weidel, Fraktionschefin im Bundestag. Alexander Gauland, der andere Fraktionschef und mittlerweile achtzig Jahre alt, will sich den Führungsposten nicht mehr antun. Und Jörg Meuthen, der andere Parteivorsitzende, sitzt im Europaparlament und hat seine Pläne schon lange begraben, nach Berlin zu wechseln.

Meuthens durchkreuzter Plan

Also müsste alles klargehen für das Duo aus Chrupalla, 46, Malermeister aus Sachsen, und Weidel, 42, Unternehmensberaterin und AfD-Vorsitzende in Baden-Württemberg. Doch gibt es ein anderes Paar, das die Matadoren herausfordert. Joanna Cotar, 48, AfD-Bundestagsabgeordnete aus Hessen, und Joachim Wundrak, 65, Generalleutnant der Luftwaffe a.D. „Wir sind das weniger bekannte Duo“, gibt Cotar im Gespräch mit der F.A.Z. zu. „Aber die AfD ist ja bekanntlich eine Wundertüte, da kann alles passieren“, sagt die Eventmanagerin und zeitweilige Feng-Shui-Beraterin über ihre Außenseiterchance.

Auch Wundrak, als Drei-Sterne-General bislang der ranghöchste Offizier in den Reihen der Partei, gibt sich selbstbewusst. „Es gibt viele Menschen in der AfD, die sich vom Duo Chrupalla/Weidel nicht vertreten fühlen. Viele Mitglieder rufen mich an und sagen mir: Toll, dass du eine Alternative bietest.“

Gedacht war alles einmal ganz anders. Ko-Parteichef Meuthen hatte geplant, dass Cotar zusammen mit Chrupalla das Spitzenduo bilden würde. Dafür hatte er die Abgeordnete gezielt gefördert; auf dem Bundesparteitag Ende 2020 wurde sie als Beisitzerin in den Bundesvorstand gewählt. Meuthen schob Cotar bewusst nach vorne, auch wenn sie bestreitet, „Meuthens Mädchen“ zu sein. Der Ko-Parteichef wollte mit ihrer Kandidatur das Spitzenduo Chrupalla/Weidel verhindern. Denn beide stehen im innerparteilichen Machtkampf gegen ihn. Weidel, mit der Meuthen schon lange über Kreuz liegt, wäre dann leer ausgegangen.

Cotar suchte Chrupalla in den vergangenen Wochen zweimal in seinem Büro im Bundestag auf, schlug ihm vor, gemeinsam anzutreten. Die Vorteile eines solchen Duos schienen auf der Hand zu liegen: Ein Mann aus dem Osten, eine Frau aus dem Westen, und zugleich wären beide Richtungen in der AfD vertreten gewesen, das moderatere Meuthen-Lager vornehmlich aus den West-Landesverbänden und das radikalere Lager in Ostdeutschland, das stark vom Ex-„Flügel“ dominiert wird. Doch Chrupalla spielte nicht mit. Er gab Cotar keine Zusage, hielt sie hin. Daraufhin fragte sie Wundrak, ob er mit ihr antreten würde. Der General a.D. rief am 5. Mai Chrupalla an, um zu erfahren, wie nun dessen Pläne seien. Chrupalla teilte ihm mit, dass er nicht mit Cotar antreten werde. Ihr selbst, so sagt Cotar, habe der Parteichef das bis heute nicht gesagt.